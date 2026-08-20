RDI: Sectores de derecha promueven la prohibición de la subrogación de vientres a nivel internacional

La subrogación de vientres, también denominada gestación por sustitución, es una práctica que actualmente atraviesa un vacío legal en Argentina y que genera fuertes controversias a nivel internacional. En este contexto, la periodista, Paula Bistagnino, participó de Ronda de Investigación y analizó el desembarco en Buenos Aires de Olivia Maurel, una de las principales referentes internacionales contra esta práctica.

Paula Bistagnino explicó el contexto del debate: “Subrogación de vientres, alquiler de vientres, es un tema que seguramente leyeron en varios títulos de medios que hubo algunos casos resonantes en un momento en Córdoba, una denuncia, una denuncia de la Cancillería también porque se detectaron algunos casos”.

Y agregó: “Cuando hablamos de subrogación de vientres, es decir que una mujer con un gestero, una persona con un gestero gesta y pare un hijo para otra persona o para otras personas”. Según explicó, en Argentina existe un vacío normativo sobre la cuestión: “Es una práctica que en la Argentina no está regulada, hay sobre todo un vacío legal”.

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Olivia Maurel y la Declaración de Casablanca

Uno de los principales acontecimientos vinculados con este debate fue la visita a Buenos Aires de Olivia Maurel, portavoz internacional de la Declaración de Casablanca, un documento firmado en 2023 por personas de distintos países que propone prohibir la gestación por sustitución. En este sentido, Bistagnino señaló: “Olivia Maurel vino y visitó Chile y visitó Argentina, estuvo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires”.

Sobre la organización que representa, explicó: “La Declaración de Casablanca, que es una declaración que se firmó en 2023, que firmaron 100 personas de 75 países, y que lo que busca es prohibir, no regular, prohibir directamente la subrogación de vientres en el mundo”.

Maurel tiene además una experiencia personal que convirtió en el eje de su militancia. “Ella es hija de un alquiler de vientres, desde muy chiquita empezó a querer saber porque tenía dudas”, relató la periodista en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La disputa política por la subrogación de vientres

El encuentro realizado en la Legislatura porteña tuvo la participación de referentes vinculados con sectores conservadores y de derecha que se oponen a la subrogación de vientres. Asimismo, sostuvo que existe una disputa por apropiarse de esta agenda: “Lo que están contando es que la derecha se está apropiando de este tema que las feministas, de alguna manera, y el progresismo también consideramos que es una práctica del capitalismo en la que estamos en contra”.

Sobre la misma línea, Bistagnino agregó: “Tiene que ver con usar el cuerpo de una mujer para procrear por el deseo”.

A su vez, explicó que existe un punto de coincidencia entre determinadas posiciones feministas y las posturas de sectores conservadores, aunque las razones son diferentes: “Por distintas razones. Se están llevando ellas a esta batalla y que tiene que ver con el uso del cuerpo de las mujeres”.