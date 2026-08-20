En RDEsc Guillermo Pintos habló de “Cines Poliares”: “Es una historia de enigmas, como conviene a todo policial”

Cines Poliares propone una historia de misterio en la que una periodista especializada en policiales termina acusada de un crimen. Su autor, Guillermo Pintos, explicó que la obra está construida alrededor de distintos interrogantes que el público debe ir descubriendo durante la función.

“Es una historia de enigmas, como conviene a todo policial”, definió Pintos. El dramaturgo prefirió no revelar demasiado sobre una segunda trama, de tono más oscuro, que atraviesa el espectáculo.

Heidi Faut y el desafío de interpretar varios personajes

Uno de los principales recursos de la puesta es el trabajo de Heidi Faut, quien encarna distintos personajes vinculados con el juicio de la protagonista. La actriz interpreta integrantes del jurado, testigos e incluso a la madre de la periodista.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Nuestra actriz es Heidi Faut, es muy buena”, destacó Pintos, quien calificó su trabajo como “espectacular”. La multiplicidad de roles se convierte así en una de las características centrales de la propuesta escénica.

“Este es mi primer estreno”

Aunque Pintos cuenta con alrededor de 20 obras escritas, Cines Poliares es la primera que llega finalmente al escenario. El autor contó que comenzó a escribir dramaturgia durante sus años de trabajo en El Cronista, pero durante mucho tiempo mantuvo esos textos alejados de las salas.

“Este es mi primer estreno”, señaló. La experiencia también implicó enfrentarse a una exposición que durante años había evitado: “Ahora que acabo de estrenar la primera, me siento muy expuesto y quizás eso quería evitar”.

Una idea de Rita Terranova que terminó en ficción

El punto de partida de la obra surgió de una historia que le acercó la directora Rita Terranova sobre una cronista policial española. Pintos, sin embargo, decidió no conocer demasiados detalles para poder desarrollar libremente su propia trama.

“Yo no quise enterarme más. A mí me gusta inventar historias”, explicó. A partir de aquella referencia construyó a la periodista protagonista y el conflicto que la coloca inesperadamente del otro lado de una investigación criminal.

El autor destacó especialmente el trabajo de Terranova en la dirección. “Ella sabe todo lo que se puede saber sobre teatro”, afirmó, y aseguró que el resultado de la puesta superó incluso sus expectativas iniciales.

Tres semanas frente al público

Cines Poliares lleva tres semanas en cartel y se presenta los sábados a las 20.30 en el Camarín de las Musas, ubicado en Mario Bravo 960, en la Ciudad de Buenos Aires. Pintos destacó tanto la recepción de los espectadores como las primeras críticas recibidas.

“Por suerte el espectáculo gusta mucho”, aseguró, y señaló que las devoluciones fueron “muy buenas”. Después de años escribiendo obras sin llevarlas al escenario, el estreno le permite finalmente observar cómo una de esas historias cobra vida frente al público.