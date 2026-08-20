RDEco: Argentina busca simplificar el comercio y desarrollar minerales críticos pero ¿por qué la clave está en agregar valor?

La Argentina avanzó en la simplificación de distintas regulaciones vinculadas con el comercio exterior, aunque todavía enfrenta problemas de infraestructura y coordinación normativa. Durante la Ronda de Economistas de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Yanina Lojo y Eduardo Gigante analizaron además las oportunidades que ofrecen la minería y las denominadas tierras raras.

“Se simplificó y se desburocratizó muchísimo el comercio exterior en la República Argentina”, sostuvo Lojo. Sin embargo, advirtió que en ocasiones se elimina una regulación pero demora su reglamentación, generando lo que definió como un “limbo normativo”.

“El comercio exterior pasó a ser estratégico”

Lojo consideró que las empresas, especialmente las PyMEs, necesitan profesionalizar su estrategia internacional. “Muchas veces vos necesitás importar mejor para producir mejor, de esa manera exportás mejor”, explicó.

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La especialista también puso el foco en los costos logísticos y reclamó mejores rutas, puertos y sistemas de transporte. “No puede depender la competitividad de una empresa del código postal”, afirmó al señalar las diferencias que enfrentan compañías instaladas en distintos puntos del país.

También diferenció digitalización de verdadera simplificación administrativa. “Digitalizar un documento no es simplificar, es digitalizar”, sostuvo, y propuso avanzar hacia un legajo único que permita al Estado utilizar información que ya posee sin volver a solicitarla.

La complejidad federal de la minería

En materia minera, Eduardo Gigante explicó que las diferencias regulatorias entre provincias pueden dificultar inicialmente la llegada de inversiones. “Un inversor extranjero cuando se acerca a la Argentina, creo que primero trata de entender la complejidad propia que tiene nuestro sistema federal”, señaló.

El especialista destacó, sin embargo, avances en provincias mineras que agilizaron permisos ambientales y administrativos. “Está pasando un poco a ser política pública o política de Estado la minería”, afirmó.

Que son "Las tierras raras"

Gigante explicó que las llamadas tierras raras son elementos químicos relativamente abundantes, pero difíciles de encontrar en concentraciones económicamente explotables. “Las tierras raras no son ni tierras ni tampoco son raras”, resumió.

Su importancia radica en que son utilizadas en tecnologías avanzadas, desde imanes permanentes hasta sistemas militares. “Los drones, los tanques, los aviones jets, etcétera, utilizan gran cantidad de tierras raras”, señaló.

China y el dominio del procesamiento

Para Gigante, la gran ventaja china está principalmente en el conocimiento acumulado para separar, procesar y refinar estos minerales. “Es una cuestión de know-how que lo tiene un país”, afirmó.

Según explicó, China concentra alrededor del 90% del procesamiento mundial de tierras raras, lo que le otorga una posición estratégica frente a Estados Unidos y otras potencias. El desafío argentino, por lo tanto, no será solamente extraer minerales, sino desarrollar tecnología, capacidad industrial y conocimiento para procesarlos y agregarles valor dentro del país.