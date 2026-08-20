RDI: qué muestran los registros sobre las interacciones en redes entre Javier Milei y Fernando Cerimedo

El especialista en datos Andrés Snitcofsky explicó en Ronda de Investigación, por +Perfil que cuenta con un archivo de las publicaciones de Javier Milei desde hace aproximadamente tres años, lo que permite reconstruir incluso aquellos contenidos que posteriormente hayan sido eliminados. El registro resulta especialmente relevante para analizar las interacciones del Presidente en redes sociales y determinar qué publicaciones efectivamente fueron borradas.

“Una de las grandes cosas que tenemos con esto es el famoso backup de los tweets”, planteó Snitcofsky. Según explicó, el archivo permite contrastar las publicaciones que aparecen actualmente en X con aquellas que fueron almacenadas previamente, en un contexto en el que surgieron versiones sobre la eliminación de contenidos vinculados con Fernando Cerimedo.

¿Milei interactuó directamente con Cerimedo?

El dato más concreto que surge del archivo es que la interacción directa entre Milei y Cerimedo fue prácticamente inexistente. “Milei, según lo que nosotros tenemos guardado, nunca interactuó con Cerimedo”, resaltó.

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El especialista señaló una única excepción: “Solamente una vez, y ahí viene el detalle interesante, que es, lo felicita por haber tenido su hijo en diciembre del 2022”.

Según su reconstrucción, Cerimedo publicó una fotografía anunciando el nacimiento de su hijo y Milei respondió con una felicitación. “Cerimedo pone una foto de nació mi hijo, y abajo Milei le dice felicitaciones. Ese es el único registro que nosotros tenemos de que haya interactuado con él”, indicó.

Pero el panorama cambia cuando se analizan los retuits. Milei no solo publica contenido con frecuencia, sino que también comparte una enorme cantidad de publicaciones de terceros. “Porque Milei, además de tuitear mucho, retuitea muchísimo más. Pero estamos hablando de miles y miles de retweets por mes”, mencionó Snitcofsky en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El monitoreo muestra que Milei retuiteó publicaciones de Cerimedo principalmente entre comienzos de 2024 y mediados de 2025: “Si se fijan, más o menos lo retuiteó desde el principio de 2024 hasta mediados de 2025”.

La relación con La Derecha Diario

Uno de los elementos más relevantes del análisis aparece al observar la cantidad de veces que Milei difundió contenidos de La Derecha Diario, el medio fundado por Cerimedo. El especialista explicó que, aunque Milei no retuiteaba necesariamente a Cerimedo de manera directa, sí difundía publicaciones de su medio con una frecuencia considerable: “Porque claro, no retuitea directamente a Cerimedo, pero retuitea su medio de una forma compulsiva”.

¿Milei borró tuits sobre Cerimedo?

Frente a la versión que circuló en redes sobre una supuesta eliminación masiva de publicaciones vinculadas con Cerimedo, Snitcofsky hizo hincapié en lo que puede comprobarse con su archivo. “Lo que podemos comprobar es que, en este último tiempo, no borró”, expresó.

Y explicó que, en términos generales, Javier Milei no tiene un comportamiento caracterizado por eliminar publicaciones: “No es una persona que sea de borrar tweets”.