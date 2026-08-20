RDC: los fenómenos climáticos extremos que preocupan alrededor del mundo

Desde la Comunidad Valenciana, Marcelo Molina describió en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el fenómeno meteorológico que sorprendió a la región después de jornadas de temperaturas extremas. "Se dieron por la tarde lo que ellos llaman reventón térmico", explicó el periodista, quien detalló que el episodio estuvo acompañado por "granizos y ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora".

Molina señaló que la combinación de calor, viento, lluvia y granizo generó una situación excepcional: "Hubo gente que lo definió como un huracán que quemaba". El fenómeno provocó daños en carreteras, trenes e infraestructura, además de inundaciones y destrozos en espacios públicos y viviendas.

Crisis del agua y consecuencias del cambio climático

El periodista advirtió también sobre el impacto de las altas temperaturas del Mediterráneo: "La temperatura del Mediterráneo está este año en casi 30 grados", y anticipó que durante el otoño podrían registrarse "muchos fenómenos de este tipo" y otros eventos meteorológicos extremos.

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Desde Estados Unidos, Norman Powell alertó sobre la situación de los principales reservorios vinculados al río Colorado. "Se están secando los mayores depósitos de agua", afirmó, y explicó que siete estados dependen de ese sistema hídrico.

Según Powell, los lagos Mead y Powell alcanzaron niveles que "no se veían desde 1957", con consecuencias directas sobre la agricultura y los centros de datos. El sistema abastece de agua a unos 40 millones de personas.

Desde Brasil, Eleonora Gosman puso el foco en las causas estructurales del problema. "Uno es el uso del petróleo", sostuvo, y remarcó que los combustibles continúan siendo centrales para el transporte y la economía mundial. "El petróleo sigue siendo central, incluso sigue siendo un factor central dentro de las guerras", afirmó.

Gosman también describió el impacto de las inundaciones y los deslizamientos en Brasil: "El tema es la inundación y el derrape de la ladera de las colinas". En particular, señaló la situación de Rio Grande del Sur, estado fronterizo con Argentina, y vinculó la problemática ambiental con la deforestación.

Sobre la Amazonia, la periodista advirtió: "Donde hubo tala, ponés soja, por ejemplo, y eso es muy negativo realmente", en referencia a la transformación de áreas deforestadas para actividades agropecuarias.