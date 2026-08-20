RDC: el embajador argentino en Francia volvió a faltar al homenaje a San Martín

La ausencia del embajador argentino en Francia, Ian Selecki, en el acto del 17 de agosto en Boulogne-sur-Mer volvió a generar cuestionamientos. Según explicó Juan Francia en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, "es el tercer año de faltazo" a una tradición diplomática que históricamente reunía al representante argentino con autoridades locales para homenajear al general José de San Martín, quien murió en esa ciudad francesa.

Francia detalló que se trataba de un acto organizado conjuntamente por autoridades de Boulogne-sur-Mer y representantes argentinos y que "lo habían invitado, le habían recordado que lo esperaban para este evento al embajador". Sin embargo, el diplomático decidió no concurrir personalmente y, según el periodista, "ha preferido ir al sur de Francia", mientras que a Boulogne-sur-Mer fue enviada "una delegación, digamos, de segundo orden".

La ausencia del embajador argentino en el homenaje a San Martín

La decisión adquiere especial relevancia porque en el lugar se encuentra la histórica casa donde murió San Martín y existe una representación permanente de la Argentina. "Estaba también, en representación de la Argentina, un granadero a caballo, que custodia la casa de San Martín", destacó Francia.

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La presencia del granadero formó parte del homenaje realizado en Boulogne-sur-Mer, una ceremonia vinculada con la memoria del prócer argentino y con la tradición diplomática entre Argentina y Francia.

La ausencia de Selecki fue presentada durante el segmento como parte de una situación que ya se había repetido en años anteriores. Según Francia, se trata del tercer año consecutivo en el que el embajador no participa personalmente del acto.

En ese contexto, la elección de no asistir al homenaje volvió a generar cuestionamientos sobre las prioridades de la representación diplomática argentina en Francia.

La foto con Macron y un polémico regalo

En lugar de asistir al homenaje a San Martín, Selecki participó en Bornes-les-Mimosas de la celebración por el desembarco aliado de 1944, ceremonia a la que también concurrió el presidente francés Emmanuel Macron.

Para Francia, la elección fue significativa porque el embajador volvió a coincidir públicamente con el mandatario francés: "Ha otra vez acudido a hacerse la foto con el presidente Emmanuel Macron".

El episodio quedó además marcado por un particular regalo entregado por el embajador a Macron: un cuadro que representa a Napoleón Bonaparte junto a San Martín. "Es muy exótico el regalo", sostuvo Francia, y señaló que la imagen generó "muchas críticas y burlas en las redes sociales".

El periodista cuestionó especialmente la representación histórica: "Napoleón era el enemigo de San Martín". Recordó que el prócer argentino tuvo formación militar en España y combatió contra las fuerzas napoleónicas durante la invasión francesa.

Para Francia, el contraste entre ambas actividades resume la controversia: "Pega el faltazo a un evento donde se lo esperaba también", mientras optaba por una ceremonia en la que podía compartir escenario con Macron.