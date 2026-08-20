RDC: por qué Trump volvió a buscar un acercamiento con Kim Jong-un pese al fracaso de la desnuclearización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elogiar al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y dio nuevas señales de acercamiento con Pyongyang pese a que durante su primer mandato no consiguió avanzar en la desnuclearización del país. El tema fue analizado en Ronda de Corresponsales, el segmento de +Perfil, donde también se abordó la decisión de Washington de reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

La respuesta de Pyongyang llegó con una demostración de fuerza: Corea del Norte lanzó una decena de misiles balísticos de corto alcance desde las inmediaciones de Pyongyang hacia el Mar del Este. Durante el programa, el conductor puso el foco en el contraste entre los elogios de Trump y la reacción militar del régimen norcoreano, mientras los corresponsales analizaron las posibles razones estratégicas detrás del nuevo acercamiento.

Trump volvió a acercarse a Kim Jong-un

El nuevo acercamiento de Donald Trump a Kim Jong-un genera interrogantes debido al resultado de los encuentros que ambos mantuvieron durante el primer mandato del presidente estadounidense. En Ronda de Corresponsales, el conductor recordó que Trump se reunió en varias oportunidades con el líder norcoreano, pero no consiguió que Corea del Norte abandonara sus armas nucleares.

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El corresponsal de Estados Unidos, Norman Powell, coincidió en que resulta difícil determinar cuál es el objetivo de Trump al intentar reunirse nuevamente con Kim Jong-un. En ese sentido, sostuvo que el mandatario estadounidense ya había fracasado en su intento de que Corea del Norte renunciara a sus armas nucleares y que todavía no está claro cuál es la nueva jugada de Washington.

El conductor de Ronda de Corresponsales puso especial énfasis en los elogios de Trump al líder norcoreano. En el análisis del programa cuestionó que el presidente estadounidense calificara a Kim Jong-un como "un buen tipo", teniendo en cuenta el historial del régimen y el fracaso de las negociaciones para avanzar hacia la desnuclearización.

Corea del Norte respondió con misiles

La señal de acercamiento de Washington tuvo como contrapartida una nueva demostración militar de Pyongyang. Según lo expuesto durante Ronda de Corresponsales, Corea del Norte lanzó una decena de misiles balísticos de corto alcance desde su capital hacia el Mar del Este.

El conductor interpretó el lanzamiento como una forma de mostrar que el régimen mantiene capacidad de disuasión y poder militar. Al describir la respuesta norcoreana, sostuvo que el objetivo era "demostrar que tiene poder nuclear" y recordar la amenaza que representan sus capacidades para países como Japón y Corea del Sur.

La secuencia marcó un fuerte contraste entre las señales diplomáticas y militares. Mientras Trump volvió a utilizar un tono elogioso hacia Kim Jong-un, Pyongyang optó por exhibir nuevamente su capacidad misilística.

El fracaso de la estrategia de desnuclearización

Uno de los puntos centrales del análisis fue el antecedente de las negociaciones entre Trump y Kim Jong-un. El corresponsal estadounidense remarcó que el objetivo de conseguir que Corea del Norte abandonara sus armas nucleares no se cumplió durante el primer mandato de Trump.

Ese antecedente plantea dudas sobre qué busca conseguir ahora la Casa Blanca. En Ronda de Corresponsales, se señaló que el eventual regreso al diálogo no necesariamente implica que Pyongyang esté dispuesto a renunciar a su programa nuclear.

La cuestión resulta especialmente sensible porque la capacidad militar norcoreana continúa siendo uno de los principales focos de tensión en Asia. La nueva demostración de fuerza volvió a colocar el arsenal de Pyongyang en el centro de la discusión internacional.

Por qué Corea del Norte es estratégica para Estados Unidos

La corresponsal de Brasil, Eleonora Gosman, introdujo otro elemento para interpretar la decisión de Trump: la ubicación geográfica de Corea del Norte. Durante el programa señaló que el país se encuentra en una zona estratégica frente a otros grandes actores internacionales como China y Rusia.

Gosman planteó que la proximidad de Corea del Norte a distintos aliados y socios de Estados Unidos en Asia constituye un factor relevante para Washington. En particular, sostuvo que la posibilidad de que un arma nuclear alcance rápidamente objetivos regionales puede haber influido en el interés de Trump por volver a sondear un diálogo con el régimen norcoreano.

En esa línea, la corresponsal consideró que la posición de Corea del Norte puede ser un elemento determinante dentro del cálculo estratégico estadounidense. La cuestión no se limita entonces a la relación bilateral entre Trump y Kim Jong-un, sino que también involucra el equilibrio de poder entre Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Sur y Japón.

Una nueva etapa de tensión entre Washington y Pyongyang

El episodio expone una combinación de acercamiento diplomático y presión militar. Trump volvió a utilizar un tono favorable hacia Kim Jong-un y mostró interés en reducir algunas actividades militares conjuntas con Corea del Sur, mientras Corea del Norte respondió con el lanzamiento de misiles.

Para el análisis realizado en Ronda de Corresponsales, el desafío consiste en determinar si esta nueva aproximación puede producir algún resultado concreto o si se limitará a otro intento de diálogo sin avances sobre el programa nuclear norcoreano.

Por ahora, la respuesta de Pyongyang muestra que Kim Jong-un mantiene su capacidad para utilizar el poder militar como herramienta de presión. El nuevo escenario vuelve a poner a Corea del Norte en el centro de la política internacional y plantea interrogantes sobre cuál será el próximo movimiento de Trump.