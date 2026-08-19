Trump aplaza a última hora aranceles a Canadá tras acuerdo preliminar

La administración Trump aplazó por tres días aranceles de 50% sobre productos canadienses por valor de miles de millones de dólares, al señalar que ambas partes habían alcanzado un acuerdo tentativo para resolver una disputa comercial más amplia que había llevado las relaciones a un nuevo mínimo.

El presidente Donald Trump anunció la decisión menos de dos horas antes de que los aranceles entraran en vigor. Dijo en redes sociales que pausaba los gravámenes “basándose en el hecho de que Canadá y Estados Unidos, sujeto a la finalización de los documentos, ¡tienen un ACUERDO!”.

Una proclamación de la Casa Blanca dijo posteriormente que los aranceles fueron suspendidos después de que Canadá “expresara su compromiso de eliminar las discriminaciones” contra los automóviles, productos lácteos y bebidas alcohólicas de EE.UU. La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dijo que el acuerdo incluye “acceso integral al mercado para todos los productos estadounidenses, compromisos de seguridad económica, alineación en comercio digital” y otros factores, sin dar detalles.

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, no fue tan categórico y evitó afirmar que habían alcanzado un acuerdo. Ninguna de las partes dijo si se resolverán puntos de fricción anteriores, como los aranceles a los automóviles y la madera.

“Se han logrado avances sustanciales, aunque todavía queda trabajo importante por hacer”, dijo Carney en un comunicado. “Mientras continuamos con este trabajo, Canadá sigue enfocado en construir una economía más fuerte, más independiente y más competitiva en casa”.

El dólar canadiense avanzó tras el anuncio y llegó a 1,3872 por dólar estadounidense.

Pese a la incertidumbre, el anuncio señala avances en la tensa relación entre dos aliados de larga data que el año pasado realizaron intercambios comerciales por casi US$900.000 millones. También indica la posibilidad de avanzar en la revisión en curso del acuerdo comercial de América del Norte, que también incluye a México.

Trump había anunciado los aranceles a fines de julio y los justificó señalando las represalias de Canadá contra una serie de aranceles impuestos el año pasado, y no quedó claro de inmediato qué concesiones había obtenido con su última maniobra. Habitualmente ha dado marcha atrás en algunas de sus mayores amenazas arancelarias cuando las negociaciones generan concesiones que suelen ser modestas.

Los aranceles anunciados

La Casa Blanca había dicho que impondría aranceles a una variedad de productos de Canadá —incluidos equipos de hockey, cerveza, leche y madera contrachapada— en virtud de la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que otorga al presidente la facultad de imponer gravámenes de hasta 50% a países que se considere que discriminan al comercio estadounidense.

La mayoría de las provincias canadienses, incluidas Ontario y Quebec, han prohibido la venta de bebidas alcohólicas estadounidenses en tiendas minoristas, cerrando un importante mercado de exportación para los productores estadounidenses de vinos y licores.

Canadá también respondió a los aranceles de Trump contra los automóviles imponiendo contraaranceles similares a automóviles y camionetas fabricados en Estados Unidos, aunque creó un mecanismo para reembolsarlos a empresas como Honda Motor Co., que también fabrican vehículos en Canadá.

Los aranceles estaban previstos para entrar en vigor el miércoles, lo que creaba una ventana de 30 días para negociaciones destinadas a presionar a Canadá para que hiciera concesiones. Janice Charette, principal negociadora comercial de Canadá, y el ministro Dominic LeBlanc permanecieron en la capital estadounidense durante el fin de semana para intentar cerrar un acuerdo.

Los aranceles propuestos bajo la Sección 338 no se habrían aplicado a los recursos más importantes que Estados Unidos compra a Canadá, como petróleo, potasa y minerales.

Carney había dicho previamente que el objetivo de Canadá en las negociaciones comerciales era reducir los aranceles sectoriales sobre industrias como acero, aluminio y automóviles, que han generado una enorme incertidumbre para la base manufacturera del país y provocado una serie de despidos.

En su publicación en Truth Social en la que anunció el aplazamiento de los aranceles, Trump también dijo que se reactivaría el oleoducto Keystone XL.

Trump ya firmó un permiso presidencial que autoriza el proyecto de expansión del oleoducto Bridger, destinado a transportar petróleo canadiense a Wyoming, un proyecto que supone una reactivación parcial del oleoducto Keystone XL, que Trump impulsó durante su primer mandato. El expresidente Joe Biden prácticamente puso fin a ese proyecto al retirar su autorización en 2021.

Estados Unidos importa más de 4 millones de barriles diarios de petróleo crudo y productos derivados del petróleo desde Canadá, una cantidad que ha aumentado de manera constante durante décadas. La energía es la principal importación de Estados Unidos desde Canadá.