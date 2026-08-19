El tesoro de EE.UU. aumentará las recompras de deuda a largo plazo tras un fuerte aumento de rendimientos

El Tesoro de Estados Unidos anunció inesperadamente que aumentará las recompras de deuda pública a largo plazo, una medida que llega después de que los rendimientos de estos títulos alcanzaran sus niveles más altos en años.

EE.UU. coloca bonos del Tesoro a 10 años con la tasa más alta desde la crisis financiera

Apenas dos semanas después de publicar su calendario previsto de recompras para este trimestre, el Departamento del Tesoro informó el miércoles que “aumentará, como mínimo al doble, el tamaño de las operaciones de recompra para apoyar la liquidez” de los títulos con vencimientos en el tramo de 10 a 30 años. El rendimiento de los bonos de mayor plazo cayó casi 10 puntos básicos, hasta 5,185%, alejándose de su nivel más alto desde 2007.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, mencionó el año pasado el programa de recompras como parte del “amplio conjunto de herramientas que podemos utilizar” si fuera necesario para hacer frente a dislocaciones en el mercado de bonos del Tesoro. Desde que asumió el cargo, también ha afirmado reiteradamente que su principal referencia en los mercados financieros son los rendimientos de los bonos a 10 años. En noviembre pasado, señaló: “Mi trabajo es ser el principal vendedor de bonos del país. Y los rendimientos de los bonos del Tesoro son un sólido barómetro para medir el éxito en esta tarea”.

“Esta administración necesita una victoria, y quizá la consiga intentando contener artificialmente las tasas de largo plazo de los bonos del Tesoro”, afirmó Jack McIntyre, gestor de cartera de Brandywine Global Investment Management. “Tienen que intentar algo. El ánimo respecto al tramo largo de la curva a nivel mundial es de los más bajistas que he visto en muchísimo tiempo”.

Las autoridades hicieron el anuncio en momentos en que los rendimientos de los bonos soberanos de largo plazo en todo el mundo subieron esta semana hasta niveles significativos, con los títulos estadounidenses a 30 años cotizando en su nivel más alto desde 2007. Los operadores también se preparan para una subasta de US$16.000 millones en nuevos bonos a 20 años. Una subasta de títulos a 10 años realizada la semana pasada registró el costo de financiamiento más alto para ese plazo desde 2007, mientras que una colocación de bonos a 30 años celebrada un día después alcanzó el mayor rendimiento desde 2001.

“Si los rendimientos suben demasiado, el Tesoro intentará combatirlo, y ahora sabemos dónde están algunos de los puntos críticos”, afirmó John Briggs, responsable de estrategia de tasas estadounidenses de Natixis North America.

“Este aumento en el tamaño de las operaciones de recompra refleja el deseo del Tesoro de brindar un mayor apoyo a la liquidez en los segmentos nominales de mayor plazo, donde existe un respaldo sólido y constante de los participantes del mercado, como demuestra el importante volumen de ofertas de alta calidad que el Tesoro recibe habitualmente en las operaciones de recompra de títulos de largo plazo”, señaló el Tesoro en su comunicado.