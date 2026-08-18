martes 18 de agosto de 2026
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Economía

La producción industrial de EE.UU. creció por segundo mes consecutivo en julio

La producción de fábricas, minas y servicios públicos creció un 0,2% tras registrar un aumento revisado al alza del 0,3% el mes anterior, según datos publicados el martes por la Reserva Federal.

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Donald Trump presidente de Estados Unidos. | AFP
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La producción industrial de Estados Unidos aumentó por segundo mes consecutivo en julio gracias a incrementos en la actividad manufacturera y de los servicios públicos.

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La producción de fábricas, minas y servicios públicos creció un 0,2% tras registrar un aumento revisado al alza del 0,3% el mes anterior, según datos publicados el martes por la Reserva Federal.

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La producción manufacturera, que representa tres cuartas partes de la producción industrial total, aumentó un 0,2%, tras registrar un incremento revisado al alza del 0,3% el mes anterior. La producción de los servicios públicos creció un 0,5%, su mayor avance en tres meses, mientras que la minería también registró una expansión.

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