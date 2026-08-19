El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en diálogo con Canal E, se refirió al impacto de la escalada bélica, el aumento de la deuda estadounidense y las posibles consecuencias para los mercados emergentes, incluida Argentina.

Miguel Ponce calificó el escenario internacional como “el combo más temido” y señaló que la combinación entre deuda, tasas de interés y conflictos bélicos genera una creciente incertidumbre.

Cuánto escaló la deuda de Estados Unidos

“Estamos hablando de lo que tal vez económicamente haya sido lo más importante el día de hoy”, sostuvo al referirse a la evolución de los bonos del Tesoro estadounidense. Según explicó, “ya la deuda norteamericana está en los 40 billones de dólares y esto implica el pago de intereses por 1,4 billones”.

Ponce remarcó la magnitud de ese costo: “Es más que todo el presupuesto anual de defensa de los Estados Unidos que está en guerra”.

Sobre la reacción de los mercados, afirmó: “Esta compra de Bessent, duplicando lo que está comprando hasta ahora, que lo va a hacer a partir del 9 de septiembre, genera una sensación de una cierta tranquilidad, pero también está indicando el nivel de desesperación en el que se encuentra la Administración de Estados Unidos frente a este tema”.

Recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán

El otro componente del escenario internacional es la escalada militar. El entrevistado describió una situación cada vez más delicada después del impacto sufrido por un barco que intentaba atravesar el estrecho. “Nadie sabe si viene eso del lado de Estados Unidos o viene del lado de Irán”, explicó.

Además, advirtió sobre un posible cambio en la estrategia iraní: “Se teme que Irán, que venía en una actitud, yo diría pasiva y más que nada defensiva, se plantea ahora dar un paso hacia el tema ofensivo”.