Aldo Abram criticó la emisión de “chachos” en La Rioja: “Es inconstitucional y genera tremendos problemas”

El economista, Aldo Abram, dialogó con Canal E y advirtió sobre la nueva emisión de cuasimonedas en La Rioja, analizó el aumento del riesgo país y explicó qué señales deja la inflación mayorista de julio para los próximos meses.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a impulsar la emisión de cuasimonedas, con una inyección de $4.000 millones en “chachos”. Para Aldo Abram, “primero que nada es inconstitucional, el único que puede emitir moneda en la Argentina es el delegado por las provincias de la Constitución Nacional, es el Banco Central, es el Gobierno Nacional, pero bueno, representado por el Banco Central de la República Argentina”.

Cuáles son los antecedentes de las cuasimonedas

Además, recordó la experiencia de las cuasimonedas emitidas durante la crisis de comienzos de siglo. “Lamentablemente, la historia nos demuestra, porque allá por los años 2000 y un poco antes hubo otras provincias que emitieron cuasimonedas y todas esas cuasimonedas terminaron depreciadas contra el peso, no solamente contra el dólar, sino que perdían valor tremendamente contra la moneda argentina”, planteó.

Según Abram, el antecedente terminó generando un costo para toda la sociedad: “Terminó siendo una gran estafa y la terminamos pagando todos los argentinos porque a la larga el gobierno nacional en ese momento decidió que iba a emitir todos los pesos necesarios para rescatar esas monedas, esas cuasimonedas, y bueno, lo terminamos pagando también con inflación, lo cual fue un desastre”.

Por eso, planteó una intervención de la Justicia: “Yo creo que el Gobierno Nacional debería quejarse a la Corte Suprema, hacer un trámite en la Corte Suprema para que le impida la emisión de esta moneda, porque como dije es inconstitucional y genera luego tremendos problemas”.

El conflicto en Medio Oriente altera los niveles del riesgo país

Respecto del riesgo país, el economista señaló que el contexto internacional funciona como un disparador para los activos argentinos. “Yo creo que hay un gatillo que es cierto cada vez que aumenta el riesgo en el mundo por la guerra que hay contra Irán”, expresó.

Sobre el IPC de julio, que registró una inflación del 2,1%, distinguió ese indicador de la inflación mayorista, que fue del 0,8%: “Marca una tendencia a la desaceleración que anticipa lo que va a ser la inflación o la tendencia de la inflación en los meses subsiguientes”.