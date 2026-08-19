Martín Ardohain: “Uno no quiere presionar al Gobierno ni desfinanciarlo, pero sí darle reglas claras al que tiene que invertir”

El diputado y presidente del PRO de La Pampa, Martín Ardoaín, analizó para Canal E los principales temas de la agenda agropecuaria y legislativa, con especial énfasis en la baja de retenciones, la seguridad rural, la reposición de nutrientes en los suelos, el estado de las rutas nacionales y las nuevas medidas de financiamiento en dólares.

Martín Ardohain destacó el acercamiento entre el sector productivo y la política y señaló que uno de los principales debates pasa por establecer reglas de largo plazo para el campo. Sobre la posibilidad de reducir las retenciones por ley, explicó: “Yo creo que es lógico del Ejecutivo, o sea no se quieren atar a una baja de retenciones por ley que después no la puedan cumplir”.

El agro en busca de reglas claras

Sin embargo, consideró que una legislación que establezca reglas claras podría favorecer las decisiones de inversión. “Esto también tiene que ver con la previsibilidad, entonces una baja de retenciones donde uno no quiere presionar al Gobierno ni desfinanciarlo, pero sí darle reglas claras al que tiene que invertir, al que tiene que sembrar, al que tiene que comprar una herramienta”, planteó.

Ardohain advirtió además sobre el riesgo de que futuras administraciones modifiquen las condiciones actuales: “Todo este esfuerzo que han hecho los argentinos durante dos años y medio, van a ser cuatro cuando termine, por ahí de un plumazo con un decreto vuelven las retenciones, vuelve el cierre de exportaciones, entonces vuelve la emisión y vuelve la inflación”.

Vandalismo rural y buenas prácticas agrícolas

Entre las prioridades legislativas, destacó un proyecto para modificar el tratamiento del vandalismo rural. “Estamos totalmente desprotegidos”, afirmó al referirse a quienes viven y producen alejados de los centros urbanos.

Según explicó el entrevistado, la iniciativa busca que estas situaciones pasen de ser contravenciones a delitos: “Va a pasar de ser una contravención a ser un delito, con un mes a un año de cárcel”.

También reclamó avanzar sobre las buenas prácticas agrícolas y la problemática judicial que afecta a los productores. “Los productores no saben cómo trabajar porque no hay leyes que se aplican, tenemos que cuidar la salud de los ciudadanos, pero también tenemos que cuidar las explotaciones y sobre todo este problema de los juicios”, expresó.