La gigante de la carne JBS ofrece US$ 1.200 millones a accionistas minoritarios en Pilgrim’s Pride

Las acciones de Pilgrim’s Pride Corp. registraron su mayor avance en cinco años después de que el gigante cárnico JBS NV ofreciera adquirir la participación en el productor de pollo que aún no posee mediante una oferta en acciones valorada en unos US$1.200 millones.

JBS ya posee una participación del 82% en Pilgrim’s Pride, según un comunicado difundido el martes por la noche. Ahora busca adquirir el resto mediante un intercambio de acciones. Pilgrim’s Pride avanzó hasta 13%, su mayor ganancia intradía desde agosto de 2021, mientras que las acciones de JBS subieron hasta 2,8%.

JBS dijo que la operación permitiría simplificar su estructura organizacional, reducir costos y asignar el capital de manera más eficiente en todo el grupo. Los accionistas de Pilgrim’s Pride también obtendrían acceso a las acciones de JBS, que, según destacó la compañía, tiene una mayor capitalización bursátil y una base más amplia de inversionistas institucionales.

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JBS realizó un intento similar hace cuatro años, pero no pudo alcanzar un acuerdo con un comité especial del directorio de Pilgrim’s. En ese momento, JBS todavía no cotizaba en EE.UU. La compañía listó acciones en Nueva York el año pasado, lo que le permite proponer que los accionistas minoritarios de Pilgrim’s se conviertan en inversionistas de JBS. La propuesta actual también requerirá la aprobación de un comité de Pilgrim’s.

Una adquisición total permitiría a JBS “integrar plenamente a PPC en sus planes de expansión y generar mayores sinergias corporativas”, escribieron en una nota analistas de Barclays encabezados por Benjamin Theurer. JBS “evitaría tener una ‘doble exposición’ en los mercados bursátiles de EE.UU.”.

Más presencia global

La oferta de JBS es el más reciente de una serie de movimientos con los que el mayor procesador de carne del mundo busca ampliar su presencia global. La semana pasada, el grupo anunció que Wesley Batista Filho asumirá como director ejecutivo global en enero, tras dirigir durante los últimos tres años la división estadounidense de la compañía. JBS también cerró recientemente acuerdos para expandir sus operaciones en Asia y Medio Oriente.

La demanda de pollo ha seguido creciendo, lo que ha hecho de este segmento un negocio más rentable para las empresas cárnicas de EE.UU., que han registrado pérdidas en el mercado de carne de res. Sin embargo, el reciente exceso de oferta ha presionado los precios del pollo, y Pilgrim’s registró una caída del 75% en sus ingresos operativos durante el primer semestre frente al mismo período del año anterior.

Según los términos del acuerdo, JBS ofrece 2,086 acciones ordinarias Clase A propias por cada acción de PPC. De acuerdo con un cálculo de Bloomberg basado en las acciones en circulación de Pilgrim’s y el precio de cierre de JBS del martes, la operación estaría valorada en unos US$1.200 millones.