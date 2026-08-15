Mientras se aguarda que el ICE estrene sus "guantes eléctricos", miles de haitianos tratan de pasar a Canadá

En sus procedimientos el durísimo ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no tiene límites, y hasta ha asesinado, como "daños colaterales" a ciudadanos americanos como Renée Nicole Good o al enfermero Alex Pretti, ambos en Minneapolis. La noticia en estos días es que se espera que los miembros de ese grupo que persigue a extranjeros sin residencia autorizada en los Estados Unidos para deportarlos comenzará a usar "guantes eléctricos", una alternativa que seguramente genera pánico entre quienes están diariamente intentando no cruzarse con esos agentes, pero mientras se esperan las primeras noticias de esos procedimientos USA Today destaca este sábado que decenas de miles de haitianos están planeando salir de Estados Unidos y mudarse a Canadá.

Según el detalle, hay 330 mil haitianos que perderán la condición del residente temporal (TPS), que quedó en vilo luego de un reciente fallo de la Corte Suprema, y eso los deja directamente en manos del ICE, que en caso de cruzarlos o reclamarles documentos los enviará a una casi segura deportación a su país de orígen o incluso podrían terminar en El Salvador. Es por que son muchos los que están intentando conseguir un refugio en Canadá, un destino que ven más "amigable", sobre todo apuntan a Quebec, que es una zona en la que se habla mucho francés, idioma que los haitianos dominan a la perfeccción.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Corte dispuso que el gobierno de Donald Trump puede cancelar los Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de países como Haití y Siria, aun cuando en su momento los hubieran conseguido legalmente. Y ese mismo fallo restringe a los magistrados de primera instancia a aceptar nuevas demandas, al tiempo que los habilita a permitir deportaciones inmediatas.

Con ese panorama por delante, los haitianos (se estima que hay unos 330 mil en riesgo de ser deportados), tienen escasas opciones: rezar para no quedar en medio de procedimientos de ICE por las calles, o hasta de ser denunciados por vecinos, empleadores o alguien con quien tengan reyertas o discusiones.o empleadores. Y la vía para llegar a Canadá no es sencilla: "Deben tener en cuenta que en Canadá no hay ICE, pero todos los pasos deben estrictamente legales, o habrá consecuencias graves", señaló a USA Today Jenn McIntyre, de Canada-U.S. Border Rights Clinic, una ONG que brinda asistencia a migrantes que quieren escapar del ICE.

Mientras tanto, se espera que empiecen a reportarse los primeros casos callejeros, al menos conocidos, del uso de GLOVE, el polémico guante eléctrico, un dispositivo al que señalan como "menos potente que las Taser", pero que "permitirá reducir en forma segura" a quienes el ICE apunte. Es un avance, Renée Goog o Alex Pretti no tuvieron esa suerte.