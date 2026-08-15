Venezuela: el Gobierno otorgó medidas alternativas a 131 presos políticos

Por decisión judicial y tras el requerimiento formal de la Fiscalía, la administración venezolana anunció este viernes el otorgamiento de beneficios procesales a 131 personas encarceladas. La resolución fue anunciada por el Ministerio de Comunicación de la gestión de Delcy Rodríguez.

Según citó el diario El Universal las medidas alcanzaron a personas procesadas o condenadas por delitos contra la institucionalidad, la paz y el desarrollo de Venezuela. La entidad impulsora ratificó su respaldo "a las iniciativas de reencuentro entre los venezolanos y de consolidación de la paz".

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En concreto, se indicó que las medidas fueron acordadas por los tribunales de la República tras recibir el pedido del Ministerio Público por una solicitud del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, al Sistema de Justicia Penal.

De manera paralela, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos constató la liberación de 25 activistas vinculados a la causa de Plaza Venezuela. El grupo de prisioneros abandonó la prisión El Rodeo I, según indicó la información compartida por el diario El Nacional.

La agrupación activista aclaró que continuará supervisando la condición individual de cada detenido y el cumplimiento de sus garantías. Previamente, el 11 de agosto allegados y representantes de la Alianza para la Libertad de los Presos Políticos se movilizaron a la sede de la Defensoría del Pueblo para demandar respuestas de forma urgente.

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Durante las protestas en Caracas, la capital venezolana, las familias exigieron la liberación de los prisioneros y pidieron que sus expedientes formen parte de la mesa de negociación. La iniciativa coincidió con la culminación de la fase inicial del diálogo entre el gobierno y la .delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015.

El encuentro entre representantes gubernamentales y la delegación mencionada concluyó con acuerdos para reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, pese a tales avances, la liberación de los detenidos continúa siendo el reclamo principal.

AS./ EM