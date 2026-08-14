Venezuela firma nuevos acuerdos de gas con los gigantes internacionales BP, XRG y UCC

Venezuela avanzó con una nueva ronda de acuerdos en el sector energético y otorgó licencias a la compañía británica BP, la emiratí XRG y la catarí UCC para continuar con la exploración de gas natural en el campo Lorán, una zona estratégica que incluye varios yacimientos transfronterizos con Trinidad y Tobago.

Según informó AFP, los convenios forman parte de la apertura que impulsa el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez luego de la reforma de la ley de hidrocarburos aprobada a fines de enero, que amplió el margen de participación del capital privado en la industria.

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A partir de ese cambio normativo, Estados Unidos comenzó a flexibilizar parte de las sanciones que pesaban sobre Venezuela, lo que abrió espacio para que grandes compañías internacionales retomaran o ampliaran operaciones en el país.

Desde entonces se sucedieron acuerdos vinculados con la exploración, producción y exportación de petróleo y gas, aunque no se habían anunciado nuevos convenios desde el doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 6.300 muertos, de acuerdo con AFP.

El foco está puesto en el campo Lorán

Las nuevas licencias permitirán avanzar con la segunda fase de exploración del campo Lorán, que contiene siete yacimientos de gas natural, seis de ellos compartidos con Trinidad y Tobago.

"Después de 23 años hemos logrado finalmente dar el impulso para la producción de gas en este extraordinario y gigante campo", sostuvo Rodríguez durante un acto transmitido por la televisión estatal venezolana, según consignó AFP.

El acuerdo con BP profundiza un entendimiento previo. La compañía británica había firmado en abril de 2026 un memorando con el gobierno venezolano para trabajar en la exploración de la plataforma deltana.

En junio, además, Venezuela había otorgado una licencia a Shell para encarar la primera etapa de exploración en la misma zona.

La directora ejecutiva de BP, Meg O'Neill, afirmó que los acuerdos brindan una base para desarrollar el potencial gasífero costa afuera de Venezuela y avanzar hacia una nueva etapa de explotación.

Venezuela busca convertirse también en exportador de gas

El movimiento forma parte de una estrategia más amplia para diversificar la matriz exportadora venezolana.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero también dispone de recursos significativos de gas natural. El objetivo oficial es aprovechar ese potencial no sólo para abastecer al mercado interno, sino también para desarrollar capacidad exportadora.

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Rodríguez sostuvo que el gas puede convertirse en un insumo central para reactivar la industria y la petroquímica local y, al mismo tiempo, sumar una nueva fuente de divisas.

"Tengo un afán especial en el gas para el desarrollo nacional", afirmó la mandataria interina, quien señaló que la meta es que Venezuela deje de ser exclusivamente un exportador de petróleo y se convierta también en un proveedor internacional de gas, según AFP.

Los acuerdos con BP, XRG y UCC refuerzan así la apuesta del gobierno por atraer capital extranjero al sector energético, en momentos en que la flexibilización parcial de las sanciones empieza a modificar el mapa de inversiones en hidrocarburos del país.

Fuente AFP / lr