Chevron afirma que sus operaciones en Venezuela operan con normalidad tras los terremotos

Chevron Corp. dijo que sus operaciones en Venezuela continúan activas y que todos sus empleados están a salvo tras los dos terremotos consecutivos que sacudieron al país.

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“Como empleador y socio de larga data en Venezuela, solidarizamos con el país y su pueblo durante este difícil momento”, señaló la compañía el jueves en un comunicado. “Seguimos comprometidos con apoyar a nuestros empleados y a las comunidades que rodean nuestras instalaciones, además de garantizar la operación segura y continua de nuestros activos”.

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El principal centro de refinación de Venezuela, ubicado cerca del epicentro en Paraguaná, y el terminal de exportación de José, en Anzoátegui, operan con normalidad, según una persona con conocimiento de la situación. No se registran impactos en el procesamiento de petróleo ni en las cargas de exportación, agregó la fuente.

La estatal Petróleos de Venezuela SA está evaluando algunos daños en plantas petroquímicas cercanas al epicentro, según la misma persona.

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Los dos terremotos registrados la noche del miércoles dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos, informó Associated Press. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, fueron de los más fuertes que han golpeado al país en más de un siglo y se sintieron en toda la región.

Chevron ha permanecido en Venezuela durante años de turbulencia política y económica y ahora busca aumentar su inversión después de que Estados Unidos capturó al expresidente Nicolás Maduro en enero.

GZ