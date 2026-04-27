El CEO de Chevron dice que Venezuela debe hacer más para reactivar industria petrolera

El director ejecutivo de Chevron Corp., Mike Wirth, dijo que los cambios en la política petrolera de Venezuela son una señal de avance en los esfuerzos por atraer inversión extranjera, aunque aún se necesitan más medidas.

“Va en una dirección positiva”, dijo Wirth en CBS Face the Nation. “Todavía necesita ajustes. Probablemente no sea suficiente para atraer el nivel de inversión que sería deseable. Pero creo que se ha avanzado”.

Wirth expresó confianza en la política de Venezuela de la administración de Estados Unidos después de que EE.UU. derrocara a Nicolás Maduro en enero y Delcy Rodríguez asumiera como presidenta interina. Semanas después de la captura de Maduro, Venezuela modificó su histórica política petrolera nacionalista en un intento por atraer inversionistas.

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Un grupo de ejecutivos petroleros de Estados Unidos que se reunió con Rodríguez en Caracas la semana pasada presionó para obtener garantías de que Venezuela es un destino seguro para invertir, una señal de que el interés entre las compañías petroleras estadounidenses está creciendo más allá de Chevron y otras grandes firmas, en momentos en que el presidente Donald Trump impulsa una reactivación de la producción en el país.

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“Un aumento en la producción allí mejoraría la confiabilidad energética y el suministro en Estados Unidos”, dijo Wirth.

El ejecutivo señaló que la debilitada fuerza laboral petrolera de Venezuela debido a la emigración de muchos trabajadores calificados hace que cualquier recuperación a gran escala dependa de si esos expatriados regresan, un punto también destacado por la líder opositora María Corina Machado.

Wirth expresó cautela sobre la decisión de Trump la semana pasada de invocar la Ley de Producción de Defensa para proporcionar fondos federales a proyectos energéticos, en momentos en que su administración enfrenta presión para contener el aumento de los costos energéticos.

“No se puede activar la producción de un momento a otro”, dijo. “Se necesita ingeniería, cadenas de suministro, contratos y trabajadores que se desplacen y sean movilizados”.