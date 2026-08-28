RDC: Flavio Bolsonaro no logra despegarse de su padre y enfrenta dudas sobre su proyecto económico

La figura de Flavio Bolsonaro enfrenta el desafío de construir un perfil político propio mientras continúa asociada al liderazgo de su padre, Jair Bolsonaro. Para Eleonora Glosman, la principal dificultad está en que “él no le añade votos al padre” y remarcó que “los votos son del padre, son de Jair Bolsonaro”.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista destacó las características que permitieron al expresidente conectar con sectores populares: “Jair tenía una capacidad especial de acercarse a la gente, tenía un lenguaje especial”. Según Glosman, ese estilo generaba una identificación particular: “Todo eso generaba simpatía en los sectores populares. Eso es real”.

Flavio Bolsonaro y la dificultad para construir un perfil propio

En contraste, Glosman sostuvo que Flavio todavía no consiguió desarrollar una identidad política propia. “Lo que yo veo en Flavio es que Flavio no tiene nada propio”, afirmó.

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La falta de definiciones también alcanza al terreno económico. Tras una reunión de Flavio Bolsonaro con empresarios brasileños, Glosman aseguró que la conclusión del sector fue contundente: “No saben cómo va a manejar la economía porque no tienen ninguna propuesta”.

Lula, los empresarios y el debate por la jornada laboral

La relación entre Lula y el empresariado brasileño también ocupa un lugar central en la disputa política. Glosman consideró que existe una estrategia de presión sobre el mandatario: “Lo que quieren es bajarle ese espíritu ganador y decirle: ‘mirá, querido, vas a depender de nosotros también’”.

Al mismo tiempo, destacó el vínculo histórico entre Lula y las grandes empresas: “Nunca vas a ver, pero jamás vas a ver que él contradiga al empresariado brasileño”. Y agregó que el presidente “siempre habla del empresariado brasileño con mucho respeto”.

Otro de los temas que puede tener impacto electoral es la propuesta de Lula para reemplazar el régimen laboral de seis días de trabajo por uno de cinco días de trabajo y dos de descanso.

“Es una reivindicación”, sostuvo Glosman, quien confirmó que la iniciativa ya obtuvo media sanción y cuenta con respaldo de las principales autoridades del Congreso.

Aunque reconoció que “tiene un aspecto electoralista”, la periodista consideró que la reforma puede ser legítima: “Por otro lado me parece justo, porque pensar que Argentina tiene ese régimen también”.