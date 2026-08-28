Marcelo Molina explicó en RDC la suba de la inflación en España: "4,3% interanual, básicamente impulsada por los combustibles"

La inflación interanual en España alcanzó el 4,3%, su nivel más elevado desde febrero de 2023, en un escenario marcado por el incremento de los combustibles. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina explicó el impacto de la suba y la vinculó con las consecuencias de la guerra con Irán: “4,3% interanual, básicamente impulsada por los combustibles”.

El aumento de los combustibles también puso en discusión las medidas anunciadas por el Gobierno español para contener el impacto sobre los precios. En Ronda de Corresponsales (RDC), Molina detalló el alcance de esas medidas y su impacto inmediato sobre quienes se encuentran viajando: “Casi un 20% aumentaron los combustibles el último mes y eso está elevando el índice a un nivel que no se conocía desde febrero del 2023”.

Inflación en España: medidas sobre los combustibles y alimentos

El Gobierno español anunció medidas para contener el impacto, aunque comenzarán a aplicarse después del fin de semana. “Está anunciada una reducción en algunos impuestos y un subsidio del gobierno, pero esto empezaría a regir recién el martes”, explicó Molina.

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La demora genera un impacto inmediato sobre quienes se encuentran viajando. “Hoy son siete millones de personas las que están viajando y están pagando el combustible más caro, porque obviamente no pueden esperar al martes para llenar el tanque”, sostuvo.

La medida, además, tendrá un alcance limitado: “Va a regir exclusivamente para el diésel, no para la nafta, no para la gasolina”.

Molina también señaló que los alimentos contribuyeron al resultado, aunque en menor medida: “Los alimentos en general, por una cuestión temporal, bajan bastante en esta época y no bajaron tanto como se preveía”.

España pierde posiciones en el ranking mundial por PBI

La inflación se suma a otro dato económico relevante: España perdió posiciones en el ranking mundial por Producto Bruto Interno.

“El Fondo Monetario hoy anunció que España ya no está en el top 12 en el ranking por Producto Bruto Interno y pasó al número 14”, informó Molina. México y Australia fueron los países que superaron a España.

Sobre las causas, el periodista explicó que “España se está convirtiendo en un país más de servicio que de producción” y destacó el papel de la inmigración en sectores como los servicios y la industria básica.

Según Molina, “la mano de obra de los inmigrantes para los servicios y para la industria básica es lo que lo está retrasando”, mientras que Australia se beneficia, entre otros factores, por “el valor y la fortaleza de su moneda”.