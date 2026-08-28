RDEco: el giro del Gobierno con la deuda, los créditos y los fondos de ANSES

La decisión del Gobierno de dejar fuera una parte de los fondos de una licitación de deuda para inyectar pesos en la economía marca, según Carlos Burgueño, una novedad en la estrategia oficial. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el analista explicó en Ronda de Economistas el cambio en la política de absorción de pesos y el impacto que podría tener sobre la actividad económica.

“Los 200.000 millones de pesos que ayer quedaron afuera, a propósito, en la renovación de deuda, en pesos. A la calle, dinero a la calle”, explicó Burgueño. El analista destacó que las ofertas de renovación superaban ampliamente el 100%, pero el Gobierno decidió absorber menos deuda: “El Gobierno voluntariamente toma 90%, deja fuera un 10%, inyecta dinero, inyecta pesos, sube la base monetaria, disponible”.

El Gobierno cambia la estrategia de absorción de pesos

Para Burgueño, se trata de un cambio significativo: “Era una herejía hace un mes para atrás. La prioridad era absorber todo el dinero”. Y agregó: “Sí, hay un cambio de política, bienvenido sea”.

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La estrategia contempla utilizar una pequeña porción de los fondos de ANSES. “Acá, todo pelota. Acá es dinero de ANSES, del FGS, una parte muy chiquita del dinero de ANSES”, precisó.

Además, resaltó el discurso utilizado para presentar las nuevas líneas: “Justicia social, se habla de esto es para que haya justicia social porque es justicia social que las familias puedan acceder a sus créditos para tener su primera vivienda”.

¿Plan para las elecciones o política económica activa?

Andrés Asaín consideró que el Gobierno busca dinamizar la economía antes de las elecciones. “Es un intento de dinamizar un poco la economía de cara a las próximas elecciones”, sostuvo.

Según el economista, el objetivo es atender el deterioro del consumo y facilitar el acceso al financiamiento: “El consumo de los hogares está bastante apretado y quiere mover un poco la economía”.

Asaín definió la estrategia como “un plan platita, si querés, muy poca platita, pero en platita”, aunque advirtió sobre sus limitaciones.

En particular, cuestionó el impacto que podrían tener los créditos hipotecarios sobre la construcción. “No va a tener tantos efectos multiplicadores en la construcción”, afirmó. En su opinión, “gran parte de este programa se va a ir a la compraventa de propiedades usadas”.

Burgueño, en tanto, planteó la principal incógnita: “La gran pregunta es, ¿estas son decisiones esporádicas o esto es el inicio de políticas activas?”. Y remarcó que la medida no implica emisión destinada a financiar déficit: “Acá no hay emisión de pesos, acá no hay déficit fiscal a cubrir”.