Alquilar en Buenos Aires ya cuesta hasta $2 millones: de cuánto es la brecha según la cantidad de ambientes

Buscar departamento en la Ciudad de Buenos Aires exige cada vez un presupuesto más abultado. Según la cantidad de ambientes, alquilar una propiedad cuesta hoy entre $650.000 y casi $2 millones mensuales, sin contar expensas. Las unidades más grandes registraron mayores aumentos durante el último año: mientras el precio por metro cuadrado de los monoambientes subió 29,5%, en los cuatro ambientes el incremento llegó al 39,3%. Los datos surgen de un informe de Roomix, al que tuvo acceso PERFIL, elaborado sobre más de 150.000 avisos publicados en territorio porteño.

El relevamiento muestra que, entre julio-agosto de 2025 y el mismo período de 2026, el precio pedido por metro cuadrado de los departamentos aumentó 30,2% en promedio. La variación quedó apenas por debajo de la inflación acumulada durante el período, que alcanzó el 33,8%. Los alquileres nuevos se encuentran un 2,7% por debajo de los valores de hace un año.

La suba, sin embargo, no fue igual para todos los tipos de vivienda. Los datos muestran que el aumento fue mayor a medida que creció la cantidad de ambientes, una diferencia que impacta especialmente en quienes necesitan departamentos de mayor tamaño.

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De $650.000 a casi $2 millones según la cantidad de ambientes

Actualmente, un monoambiente se publica en una mediana de $650.000 mensuales, con un valor de $20.294 por metro cuadrado. En el último año, este tipo de unidades aumentó 29,5%.

Para un dos ambientes, el alquiler mensual se ubica en $800.000, mientras que un tres ambientes alcanza los $1,2 millones. En estos casos, los aumentos interanuales fueron del 31,6% y 35%, respectivamente.

En CABA, alquilar cuesta entre $650.000 por un monoambiente y casi $2 millones por un cuatro ambientes

La mayor suba se registra en los departamentos de cuatro ambientes, que hoy se publican a una mediana de $1.970.000 mensuales, sin expensas. También son las unidades que más aumentaron en el último año: el valor por metro cuadrado avanzó un 39,3%, casi diez puntos porcentuales por encima de los monoambientes.

El impacto se vuelve todavía más evidente cuando se necesita una vivienda más grande. Entre un dos y un tres ambientes hay actualmente una brecha de unos $400.000 mensuales, mientras que pasar de un tres a un cuatro ambientes implica sumar unos $770.000 por mes al presupuesto destinado solamente al alquiler.

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En el caso de los dos ambientes de entre 40 y 50 metros cuadrados, el precio de publicación ronda los $850.000 mensuales, frente a los $650.000 de hace un año. El promedio, en tanto, llega a $907.000.

Los alquileres aumentaron menos que la inflación

Pese al fuerte incremento nominal que enfrentan los inquilinos, los precios de publicación no superaron la inflación del período. Frente al 30,2% que aumentó el metro cuadrado, el índice de precios acumuló un 33,8%.

De esta manera, los alquileres nuevos quedaron 2,7% por debajo en términos reales respecto de un año atrás. El comportamiento, según el relevamiento, no fue uniforme a lo largo de los últimos doce meses: los valores corrieron levemente por encima de la inflación durante la segunda mitad de 2025 y comenzaron a quedar por debajo desde abril de este año.

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En la mayoría de los barrios, los aumentos fueron similares. La mitad registró subas de entre 27,7% y 31,6%, en línea con el promedio de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, algunas zonas se ubicaron claramente por encima: Barrio Norte (+38,6%), Microcentro (+37,6%), Monte Castro (+36,6%), San Telmo (+35,9%), San Nicolás (+34,3%), Recoleta (+34%) y Belgrano (+33,2%) registraron los mayores incrementos.

En el otro extremo quedaron Constitución (+17,5%), Puerto Madero (+17,9%), La Paternal (+21,1%) y Congreso (+22,5%), con aumentos por debajo tanto del promedio porteño como de la inflación del período.

El relevamiento también muestra que uno de cada cinco avisos nuevos de alquiler se publica en dólares, una modalidad que se concentra principalmente en Puerto Madero, Retiro, Palermo y Recoleta. Los precios de esas propiedades aumentaron un 12% en dólares durante el último año.

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Uno de cada cinco alquileres se publica en dólares

En el último año, los alquileres publicados en dólares aumentaron 12%. En el mismo período, el dólar oficial subió 17,5%, por lo que, al convertir esos valores a pesos, el aumento fue similar al de las propiedades publicadas directamente en moneda local.

El caso más marcado es Puerto Madero, donde el 96% de los avisos de alquiler está publicado en dólares. En ese barrio, los precios subieron 17,9% medidos en pesos, una de las variaciones más bajas de la CABA.

Los datos de Roomix corresponden a más de 150.000 avisos de departamentos en alquiler publicados en la Ciudad de Buenos Aires entre junio de 2025 y el 24 de agosto de 2026. Para la comparación interanual se tomaron los períodos julio-agosto de ambos años, se excluyeron los alquileres temporarios y las unidades amobladas y se consideró el primer precio publicado de cada inmueble. Los valores reflejan precios de oferta y no montos de contratos efectivamente firmados.

GD/fl