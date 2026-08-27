El mes de agosto suena a bandoneón. La Ciudad de Buenos Aires atraviesa otras dos semanas marcadas por el tango. Más de 2.000 artistas, alrededor de 150 propuestas y una programación desplegada en más de 50 sedes de 34 barrios forman parte de Tango BA Festival y Mundial 2026, que comenzó el 19 de agosto y continuará hasta el 2 de septiembre. A una semana de su inicio, el encuentro entra ahora en su etapa decisiva, con los cuartos de final y semifinales del Mundial, el cierre artístico en el Teatro Colón y las finales de Tango de Pista y Tango Escenario en el Gran Rex.

Pero detrás de la cifra récord de 800 parejas de 47 países que buscan coronarse en la calle Corrientes, la edición 2026 marca un hito en la forma de entender la música porteña. Nuevas generaciones de músicos, bailarines y espectadores conviven con los grandes referentes del género, mientras el Mundial amplía su alcance internacional y suma competidores de cada vez más países.

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"Si hay algo que hace a esta una década dorada del tango es la diversidad de abordajes y la presencia de una cantera total de artistas jóvenes que dialogan naturalmente con las leyendas", reflexiona Gustavo Mozzi, director artístico del festival, en diálogo con Perfil. "El tango está en un momento en que se reinventa todo el tiempo, y nuestro objetivo es acompañar esa evolución, ser propositivos y generar un cruce generacional y de lenguajes. Existen tensiones estéticas, claro, pero eso habla de un género que está en movimiento, de un género que está vivo".

Abel Pintos fue parte de la apertura, una apuesta por renovar y ampliar el público del tango

Esta edición tuvo además un amplio despliegue territorial, con actividades en espacios como el Teatro San Martín, la Usina del Arte, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta y la Casa de la Cultura, además del Teatro Colón, el Gran Rex y distintos centros culturales barriales.

La programación oficial reúne conciertos, exhibiciones y clases de danza, milongas, encuentros de divulgación, cine, muestras y otras actividades. Son más de 2.000 artistas distribuidos en escenarios emblemáticos, salones de baile, bares notables, museos y centros culturales.

La programación también busca acercar el tango a públicos que no suelen formar parte de su circuito habitual. Un ejemplo fue la apertura, donde la Orquesta del Tango de Buenos Aires, dirigida por Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci, compartió escenario con Abel Pintos, Vicentico, Milagros Amud y la Camerata Argentina de Cuerdas.

Para Mozzi, estos cruces permiten ampliar el público sin perder la identidad del género. “El público que quizás no está interesado en tango se acerca. Eso también genera una apertura y una renovación de audiencias”, explicó.

Una nueva generación se acerca al tango

El recambio generacional también se ve entre el público. Según Mozzi, cada vez hay más jóvenes que se acercan a las milongas, pero también una nueva generación de músicos y bailarines que empieza a ocupar un lugar dentro de la escena tanguera.

“Si uno va a una milonga se encuentra con muchísima gente joven bailando”, afirmó. El fenómeno, agregó, se repite entre músicos, coreógrafos y bailarines. Las orquestas escuela son uno de los ejemplos: trabajan sobre los estilos de las grandes formaciones típicas de las décadas del 40 y 50, pero a partir de esa tradición buscan construir sonidos propios.

Este jueves 27, la Usina del Arte será sede de los cuartos de final de Tango de Pista

Para Mozzi, esta renovación no pone en discusión la identidad del tango. Si bien el género incorpora nuevas influencias y formas de expresión, sostiene que conserva códigos propios que se transmiten “de músico a músico”, entre generaciones y bailarines. Por eso, plantea que no hay que “asustarse demasiado” frente a esos cruces, sino entenderlos como parte de su evolución.

"El tango es sofisticado y popular al mismo tiempo, y en la posibilidad del abrazo encuentra una forma de seguir conquistando al mundo" — Gustavo Mozzi

Un Mundial récord: 800 parejas de 47 países

La dimensión internacional del Mundial también alcanzó un récord en esta edición: se inscribieron casi 800 parejas provenientes de 47 países, la mayor cantidad de nacionalidades registrada hasta ahora en la historia del certamen.

La dimensión internacional del Mundial también se refleja en la expansión de sus competencias preliminares. Rusia y Colombia se mantienen entre los países con mayor cantidad de bailarines, mientras crece con fuerza la participación asiática, con sedes clasificatorias en ciudades como Seúl y, desde este año, Chengdu, en China. En total, el certamen cuenta con 26 sedes internacionales. “Es maravilloso y habla de la proyección de nuestra marca en el mundo, junto al fútbol y el Malbec”, señaló Mozzi a PERFIL.

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Para el director artístico, parte de ese interés internacional se explica por las características propias del género. “Hay un misterio, pero tiene que ver con que es sofisticado y popular al mismo tiempo”, sostuvo. Y agregó: “El tango creció en un diálogo permanente con Europa y el mundo. Hoy vas a la India y te encontrás con una milonga como si estuvieses en Buenos Aires”.

Ahora llega el momento más competitivo. Este jueves 27 se disputan en la Usina del Arte los cuartos de final de Tango de Pista; el sábado 29 será la semifinal de esa categoría y el domingo 30, la de Tango Escenario.

Mozzi no se anima a señalar favoritos. Sí reconoce el “altísimo nivel técnico” de las parejas rusas y colombianas, además de la presencia argentina.

El Festival tendrá su gran cierre artístico el domingo 30 en el Teatro Colón con el Sexteto Mayor, acompañado por el bandoneonista japonés Ryota Komatsu y José “Pepe” Colangelo. Será además la primera participación de Komatsu en el Festival, en una presentación que refuerza el alcance internacional que tuvo esta edición.

Gustavo Mozzi destacó la renovación generacional y la proyección internacional del tango

Después quedará la definición del Mundial. El martes 1° de septiembre, a las 19, será la final de Tango de Pista, mientras que el miércoles 2, también a las 19, se disputará la final de Tango Escenario. Ambas serán en el Teatro Gran Rex.

“El nivel que estamos viendo en las clasificatorias viene presagiando finales de un altísimo nivel”, anticipó Mozzi.

Qué queda por ver en Tango BA 2026

Jueves 27 de agosto

A las 11, se disputarán los cuartos de final de Tango de Pista en el Auditorio de la Usina del Arte. A las 17.30, el Ensamble Argentum presentará Las 8 estaciones porteñas en el Salón Dorado del Teatro Colón.

A las 20, Baglietto-Vitale presentarán Tangos y otras yerbas en el Teatro Gran Rivadavia, mientras que La Juan D’Arienzo actuará a la misma hora en el Teatro Devoto.

Viernes 28 de agosto

A las 11, la Usina del Arte recibirá los cuartos de final de Tango Escenario. De 17 a 20.30, también en la Usina, habrá una jornada dedicada a los 40 años de trayectoria de Milena Plebs.

A las 17.30, el bandoneonista japonés Ryota Komatsu se presentará junto a Hiroki Fukui en el Salón Dorado del Teatro Colón y, a las 20, la Orquesta del Tango de Buenos Aires tocará en el Centro Cultural 25 de Mayo.

Sábado 29 de agosto

A las 12, será la semifinal de Tango de Pista en la Usina del Arte. Entre las 17 y las 20.30, el mismo espacio será sede de la Celebración María Nieves, con clase, charla, DJ y una coreografía homenaje.

Además, Julieta Laso presentará Sesión Parque Leloir a las 19.30 en el Centro Cultural Recoleta; Fueyerías, de Pablo Jaurena, se presentará a las 20 en el Auditorio de la Usina del Arte; y a esa misma hora Ryota Komatsu Quinteto tocará en el Centro Cultural 25 de Mayo.

Domingo 30 de agosto

A las 12, la Usina del Arte será escenario de la semifinal de Tango Escenario. Entre las 14 y las 17, El Bondi Tanguero llegará al Planetario y, de 17 a 20.30, habrá una Gran Milonga de cierre en la Usina. A las 20, el Sexteto Mayor encabezará el cierre en la Sala Principal del Teatro Colón, con Ryota Komatsu Quinteto y José “Pepe” Colangelo como invitados especiales.

Martes 1° de septiembre

A las 19, el Teatro Gran Rex recibirá la gran final del Mundial de Tango de Pista.

Miércoles 2 de septiembre

A las 19, también en el Teatro Gran Rex, se disputará la consagración de Tango Escenario.

GD/ff