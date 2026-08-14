Mundial de Tango 2026: Buenos Aires reúne a 2.000 artistas y parejas de 47 países

Durante dos semanas, el tango volverá a ocupar teatros, bares, museos, milongas y centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Del 19 de agosto al 2 de septiembre, Festival y Mundial de Tango BA 2026 desplegará su programación en más de 50 sedes de 34 barrios, con más de 2.000 artistas y casi 800 parejas de baile provenientes de 47 países.

La nueva edición, organizada por el Ministerio de Cultura porteño y con dirección artística de Gustavo Mozzi, combinará dos dimensiones que cada año atraen a públicos distintos: por un lado, un festival con conciertos, milongas, clases, exhibiciones, muestras, proyecciones y encuentros; por otro, el Campeonato Mundial de Baile, que convierte a CABA en un punto de encuentro de bailarines llegados de distintos lugares del mundo.

La apertura será el miércoles 19 de agosto, a las 20, en la Usina del Arte, con un concierto especial de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci. La gala contará con Abel Pintos y Vicentico como invitados, además de la participación de Milagros Amud y la Camerata Argentina de Cuerdas, dirigida por Pablo Agri.

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Desde allí, la programación se extenderá por buena parte de la Ciudad y buscará mostrar al género en todas sus formas: desde las grandes orquestas y los repertorios históricos hasta nuevas composiciones, cruces electrónicos, danza contemporánea y generaciones jóvenes que siguen renovando el lenguaje del tango.

Más de 50 escenarios para el tango

Uno de los rasgos centrales de esta edición será su escala territorial. El festival llegará a 34 barrios porteños y tendrá actividad en grandes teatros, espacios culturales, museos, bares y salones de baile.

El Teatro San Martín será uno de los principales escenarios musicales. La Sala Martín Coronado recibirá a la Orquesta Escuela de Tango, que celebrará sus 25 años junto a Víctor Lavallén, Néstor Marconi y Horacio Cabarcos. También pasarán por allí Sandra Mihanovich, con un repertorio que recuperará obras de Eladia Blázquez y Chico Novarro, y Nico Sorín, con su propuesta Piazzolla electrónico.

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El domingo 23 será el turno de Borges, 40 años, una producción dedicada a recuperar la relación del escritor con el tango a cuatro décadas de su muerte. Con Noelia Moncada, Lautaro Mazza y una gran orquesta, el espectáculo recorrerá obras vinculadas con las colaboraciones de Jorge Luis Borges con Sebastián Piana, Aníbal Troilo y Astor Piazzolla.

La programación se extenderá al Hall Alfredo Alcón con conciertos diarios de la Orquesta Típica Sans Souci, Fats Fernández, Mirta Álvarez & Corona Cuarteto, Color Tango, Luis Cerávolo 4 y Analía Goldberg Septeto, entre otros.

También el Cine Teatro El Plata, en Mataderos, se convertirá en escenario tanguero. Allí habrá dos jornadas de milonga y conciertos de Adriana Varela, Julia Zenko junto a Tangoloco Trío, Patricia Barone y Javier González y el Esteban Morgado Cuarteto.

La Usina del Arte, corazón del Mundial de Tango

La Usina del Arte tendrá un doble papel: será uno de los principales escenarios del festival y, al mismo tiempo, el lugar donde comenzará a definirse quiénes llegarán a las finales del Mundial.

En sus salas se presentarán Guillermo Fernández, con El cantor de tangos; Víctor Lavallén y su orquesta; Hugo Rivas; Fabio Hager junto a campeones mundiales de baile; Walter Ríos y la cumbre de bandoneones Fueyerías. También habrá propuestas que cruzan el género con otros universos musicales, como Spinettango y En Desórbita.

El Salón Mayor funcionará como un gran polo milonguero, con clases, exhibiciones y espectáculos.

Entre las actividades habrá un homenaje a María Nieves, una de las grandes figuras de la historia del baile, a cargo de Silvia Toscano y Pancho Martínez Pey, además de presentaciones de Copes Tango Show y propuestas coreográficas dedicadas a distintas etapas del género.

Pero será en el Auditorio donde desarrollarán las clasificatorias, los cuartos de final y las semifinales del Campeonato Mundial antes del traslado definitivo a la calle Corrientes.

El Mundial volverá a reunir a casi 800 parejas de 47 países, entre ellas las clasificadas en las 26 competencias preliminares realizadas en la Argentina y diferentes puntos del mundo.

La competencia mantiene sus dos categorías tradicionales: Tango de Pista, que privilegia el baile social de la milonga, el abrazo y la circulación de la pareja; y Tango Escenario, que incorpora una dimensión coreográfica y recursos pensados para el espectáculo.

Cronograma

Clasificatorias de Tango de Pista: domingo 23 y lunes 24 de agosto, a las 12, en el Auditorio de la Usina del Arte. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad.

Clasificatorias de Tango Escenario: martes 25 y miércoles 26 de agosto, a las 12, en el Auditorio de la Usina del Arte. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad.

Cuartos de final de Tango de Pista: jueves 27 de agosto, a las 11, en la Usina del Arte. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad.

Cuartos de final de Tango Escenario: viernes 28 de agosto, a las 11, en la Usina del Arte. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad.

Semifinal de Tango de Pista: sábado 29 de agosto, a las 12, en la Usina del Arte. Entrada gratuita con reserva previa.

Semifinal de Tango Escenario: domingo 30 de agosto, a las 12, en la Usina del Arte. Entrada gratuita con reserva previa.

Final de Tango de Pista: martes 1 de septiembre, a las 19, en el Teatro Gran Rex.

Final de Tango Escenario: miércoles 2 de septiembre, a las 19, en el Teatro Gran Rex.

Las dos finales se realizarán en uno de los escenarios históricos de la avenida Corrientes y tendrán la conducción de Fernando Bravo.

Tango en el Colón

El Teatro Colón tendrá una programación propia. El Salón Dorado será escenario de un ciclo acústico que reunirá pequeñas formaciones y solistas, entre ellos Quinteto del Ángel, Néstor Marconi Trío, César Angeleri, Franco Luciani y Fabrizio Mocata, Gustavo Casenave, Sebastián Masci y Las 8 Estaciones y Marcelo Costas junto al Ensamble Clásico.

Entre los invitados internacionales estará el bandoneonista japonés Ryota Komatsu, una presencia que también refleja hasta dónde llegó un género nacido a orillas del Río de la Plata.

El domingo 30 de agosto, el Colón recibirá además uno de los grandes acontecimientos de la programación: el Sexteto Mayor cerrará allí el tramo musical del festival con un recorrido por arreglos emblemáticos de su historia y Komatsu como invitado especial junto a su quinteto.

Nuevos repertorios

El Centro Cultural Recoleta alojará Tinta fresca, los nuevos repertorios, un ciclo pensado para mostrar parte de la producción contemporánea del género. Por la Capilla pasarán Julieta Laso, Tangomorphosis, Julián Peralta, González Cano y las Cuerdas del Plata, Noelia Sinkunas y Quinteto Lumière.

En la Casa de la Cultura, en tanto, se realizará una Cumbre de Orquestas Típicas, con formaciones como la Orquesta Típica Pichuco, Elegante Sport, Fernando Otero Orquesta, Orquesta Típica Sentimental y Canyengue y La Martino Orquesta Típica.

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El espacio tendrá además un fuerte eje dedicado a la danza, con talleres y encuentros encabezados por referentes como Germán Cornejo, Marcos Ayala, Andrea Castelli y Ana María Stekelman.

Uno de los homenajes de esta edición estará dedicado a Claudio Segovia, creador junto a Héctor Orezzoli de Tango Argentino, el espectáculo que desde su estreno internacional en los años 80 fue decisivo para la expansión global del género. Una muestra recuperará vestuarios y fotografías de aquella producción, con curaduría de Nélida Rodríguez e Hilda Curleto y la participación de Jean-Luc Don Vito.

Bares Notables y la casa de Gardel

El festival también saldrá de los grandes escenarios para entrar en lugares estrechamente vinculados con la cultura porteña. Los Bares Notables formarán parte del circuito con presentaciones en espacios como el Claridge, la confitería Saint Moritz, El Gato Negro y La Puerto Rico.

Allí actuarán Los Púa Abajo, Walter Larroquet, Sciammarella Tango, Shino Ohnaga, Alfredo Piro Rinaldi, Victoria de Paolo y Roberto Calvo, entre otros artistas.

En el Abasto, el Museo Casa Carlos Gardel sumará al cantor uruguayo Lázaro Cócaro quien ofrecerá un recital acompañado por guitarras gardelianas.

GD/fl