Buenos Aires de noche: el plan para iluminar 85 monumentos y edificios históricos en todos los barrios

Edificios históricos, monumentos nacionales, joyas arquitectónicas centenarias, obras de arte y templos que marcaron hitos de la vida nacional y religiosa forman parte del nuevo proyecto con el que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca transformar la fisonomía de las noches porteñas.

La iniciativa abarca un plan integral de iluminación de fachadas y estructuras que combina la puesta en valor del patrimonio urbano con la generación de entornos más seguros, transitables y atractivos para vecinos y turistas.

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El proyecto alcanzará un total de 85 fachadas y monumentos distribuidos de manera estratégica a lo largo y ancho de las 15 comunas porteñas, garantizando que el impacto del diseño lumínico no quede recluido únicamente a la zona céntrica.

"Con este proyecto buscamos que cada barrio tenga al menos un edificio o monumento iluminado, aquel que los vecinos reconocen como propio. Seguimos trabajando en la conservación y la preservación del patrimonio urbano porteño”, sostuvo al respecto el ministro de Espacio Público de la Ciudad, Ignacio Baistrocchi.

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Corredores visuales y equidad barrial

La planificación del programa se estructura sobre dos líneas de intervención complementarias. La primera se concentra en el Casco Histórico y el Eje Cívico, con especial atención sobre corredores tradicionales como la Avenida de Mayo y la calle Florida. Allí, el objetivo es generar una continuidad visual a partir de la iluminación de fachadas y edificios emblemáticos, destacando los detalles ornamentales de la arquitectura de fines del siglo XIX y comienzos del XX y, al mismo tiempo, mejorando la visibilidad del espacio público durante la noche.

El segundo eje apunta a extender el programa hacia los distintos barrios porteños. La selección contempla edificios, monumentos y construcciones con valor histórico, cultural o afectivo para cada comunidad, con la intención de que la puesta en valor del patrimonio mediante la iluminación no quede concentrada únicamente en las áreas centrales de la Ciudad de Buenos Aires.

Para gran parte de los inmuebles seleccionados, esta intervención representa la primera vez en la historia que contarán con un diseño de iluminación proyectado específicamente para destacar su escala y relieve. En las estructuras que ya disponían de sistemas lumínicos antiguos, los trabajos contemplan el recambio por tecnología LED de última generación, más eficiente en términos de consumo energético y con mayor precisión cromática.

El mapa del patrimonio: universidades, iglesias y monumentos

Entre los 85 puntos incluidos en la nómina se destacan íconos de la arquitectura y la vida institucional del país: el Cabildo de Buenos Aires, la Catedral Metropolitana, el Monumento a los Dos Congresos, el Monumento a Julio Argentino Roca, el Monumento al Abuelo Inmortal, el edificio Gath & Chaves, el Palacio Vera y el emblemático complejo de La Inmobiliaria.

Asimismo, la infraestructura educativa pública tendrá un rol protagónico con la iluminación de las fachadas de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Un apartado relevante del plan corresponde a la arquitectura religiosa: el proyecto abarca 37 iglesias y basílicas en toda la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales 33 recibirán iluminación ornamental por primera vez. La iniciativa cobra un valor simbólico agregado ante la agenda de visitas internacionales y celebraciones que tienen a los templos porteños como escenarios centrales.

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Dentro de este grupo sobresalen la Basílica Nuestra Señora de Buenos Aires, la Basílica de San José de Flores, lugar donde el Papa Francisco descubrió su vocación sacerdotal, y la Basílica María Auxiliadora y San Carlos de Almagro, donde el pontífice argentino fue bautizado.

Intervenciones concluidas y el circuito interactivo de la CABA

Mientras algunas de las obras ya se encuentran terminadas, otras avanzan en su fase de ejecución o están programadas para ser completadas en los próximos meses. Entre las intervenciones concluidas recientemente destaca la puesta en valor del Planetario Galileo Galilei, en el Parque Tres de Febrero, donde se renovaron las luminarias de la cúpula central y se instalaron proyectores de alta potencia en la base de la estructura.

Estas intervenciones se suman a otras obras de gran escala realizadas en edificios emblemáticos como el Teatro Colón y la Torre de la Ciudad, donde se incorporó tecnología decorativa capaz de transformar su presencia en el paisaje nocturno porteño.

Con las 85 nuevas intervenciones, el programa busca ampliar progresivamente ese circuito de íconos urbanos, del que ya forman parte el Obelisco, la Floralis Genérica y el Puente de la Mujer. Estos puntos emblemáticos pueden modificar sus colores y efectos de luz para acompañar conmemoraciones, efemérides y eventos culturales a lo largo del año, configurando una nueva postal de Buenos Aires durante la noche.