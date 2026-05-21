El llamativo baile de Gustavo Sáenz tras anunciar vuelos directos entre Salta y Río de Janeiro

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, protagonizó un momento inesperado durante la presentación oficial de una nueva ruta aérea directa entre la provincia y Río de Janeiro.

En medio del acto, el mandatario se levantó de su silla y comenzó a bailar al ritmo de música inspirada en el carnaval carioca. La escena fue transmitida en vivo por los canales oficiales del Gobierno provincial y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El anuncio se realizó este jueves junto al gerente de Desarrollo de Gol Linhas Aéreas, Luciano Arizada, en el marco de la presentación de la nueva conexión internacional que unirá a Salta con la ciudad brasileña.

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Las imágenes mostraron a Sáenz desplegando distintos pasos de baile y luego saludando sonriente a cámara antes del cierre del acto.

Cómo serán los nuevos vuelos entre Salta y Río de Janeiro

Durante la presentación, el gobernador destacó la importancia de la nueva ruta aérea y afirmó que se trata de “un paso muy importante para Salta”, ya que será la primera vez que la provincia tenga un vuelo directo hacia Río de Janeiro.

Según se informó, los vuelos comenzarán a operar desde el 17 de diciembre de 2026 y tendrán dos frecuencias semanales.

Las partidas desde Río de Janeiro serán los lunes y viernes, mientras que desde Salta despegarán los jueves y domingos.

Además, Sáenz sostuvo que la incorporación de esta conexión fortalecerá el turismo, la actividad económica y la conectividad internacional de la provincia.

La apuesta de Salta por ampliar su conectividad internacional

El mandatario también remarcó que esta nueva ruta se suma a los vuelos internacionales que ya conectan a Salta con Lima, Asunción y Panamá.

En ese sentido, aseguró que la provincia busca consolidarse como uno de los principales centros de conectividad aérea del norte argentino.

Durante el acto, además, se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno provincial y la aerolínea para impulsar el intercambio turístico, comercial y cultural entre ambos destinos.

La presentación contó también con la presencia de la ministra de Turismo y Deportes salteña, Manuela Arancibia, representantes diplomáticos de Brasil y operadores turísticos.

LB/DCQ