El "oasis parisino" del centro porteño se despierta: la movida cultural que busca revivir el Pasaje Rivarola

A pocas cuadras de Avenida de Mayo y Corrientes existe una rareza urbana. El Pasaje Doctor Rodolfo Rivarola es la única cuadra de Buenos Aires donde los edificios enfrentados reproducen la misma arquitectura. Construidos entre 1924 y 1926, sus ocho edificios forman una suerte de espejo: puertas, balcones, ventanas, molduras y cúpulas se corresponden de una vereda a la otra.

Proyectado por el estudio Petersen, Thiele y Cruz y construido por la histórica firma alemana GEOPÉ, el pasaje conserva una marcada impronta parisina que lo convirtió también en escenario de películas, publicidades y series. Allí se filmaron, entre otras producciones, escenas de Argentina, 1985 y Santa Evita, que encontraron en sus fachadas una estética difícil de reproducir en otra calle porteña.

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Pero detrás de esa postal centenaria, algo empezó a cambiar en el último año. Nuevos espacios de arte, música, diseño y gastronomía se instalaron junto a comercios y oficios que llevan décadas en la cuadra. Vecinos, galeristas y comerciantes comenzaron a organizarse para aprovechar ese nuevo movimiento y devolverle pulso a uno de los rincones más particulares del centro porteño.

Este jueves 27 de agosto, de 17 a 21, ese nuevo ecosistema cultural porteño tendrá su primera jornada conjunta con Hola Rivarola, un ciclo mensual abierto al público que busca consolidar al pasaje como un paseo de arte, diseño, música y gastronomía. Durante cuatro horas, los distintos espacios abrirán sus puertas con conciertos, exposiciones, literatura, moda y otras propuestas para invitar a recorrer la cuadra y descubrir qué sucede detrás de sus vidrieras.

Persianas abiertas

El cambio no ocurrió de un día para otro. Mariela Ivanier vive en Rivarola desde 2021 y pudo observarlo desde adentro. Coleccionista de arte desde hace tres décadas, este año abrió Colección Rivarola – El Local, una plataforma artística vinculada a su colección de más de 400 obras contemporáneas.

“Los locales se fueron organizando a lo largo de este último año y pico”, explicó Ivanier en diálogo con PERFIL. Cuando llegó a vivir allí, recordó, la cuadra estaba “un poquito decaída”. Con el tiempo comenzaron a aparecer nuevos proyectos, mientras otros establecimientos históricos continuaron funcionando, y sus responsables empezaron a conectarse entre sí.

Una escena terminó de convencerla de abrir su propio espacio. Ocurrió la noche en que vio volver a funcionar el antiguo reloj de la cuadra. La estructura, perteneciente a una vieja relojería hoy extinta, llevaba años paralizada hasta que un comerciante vecino logró ponerlo nuevamente en funcionamiento. “Lo tomé como una señal y decidí alquilar mi local”, contó.

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A ese impulso inicial se le sumó la apertura varios proyectos culturales y comerciales. "Sucedió una apertura en simultáneo de comercios y decidimos hacer un ciclo para dar visibilidad al pasaje en su conjunto", explica a este medio Alejandra Fusillo, gestora cultural y cofundadora de Espacio RIVA, la pata musical de la cuadra.

"Es un pequeño oasis en una zona céntrica. La gente se para, mira hacia arriba y contempla las cúpulas. Queremos que ese fenómeno estético sea también un aporte a la comunidad para mejorar la seguridad, activar la noche y sumarnos de lleno al circuito turístico de la Ciudad", destaca Fusillo.

El público actual, explicó, continúa siendo principalmente local y el flujo turístico todavía es reducido. “Estamos a dos cuadras de calle Corrientes y a dos cuadras de Avenida de Mayo, pero hay como una suerte de desconexión”, señaló Fusillo.

Qué se podrá hacer este jueves en Hola Rivarola

Durante la jornada de este jueves, las puertas del pasaje permanecerán abiertas con una grilla de actividades pensada para caminar sin apuro. No habrá una única disciplina ni un escenario central: cada espacio aportará una actividad distinta.

Música clásica en la calle: Espacio RIVA presentará a jóvenes talentos de la Fundación Musizap interpretando piezas de Tchaikovsky y Beethoven.

Moda circular y vinilos: La tienda Locas por los Trapos, curada por la célebre vestuarista de cine Ana Markarian, sumará un DJ set de V.MONKEY entre prendas vintage.

Literatura y debates: En el Café Rivarola, la primera cafetería inaugurada en la historia del pasaje, la escritora Natalia Zito participará del ciclo de charlas coordinado por Susana Mitchell.

Artes visuales y género: El Museo de la Mujer Argentina brindará un panel sobre investigadoras pioneras en la escena nacional, mientras que en Colección Rivarola se podrá visitar la muestra de pequeño formato CODA.

Oficios históricos: Talleres artesanales como Imprenta Ideal (donde se rescatan máquinas gráficas antiguas) y Peletería Perlmutter mostrarán sus procesos de trabajo junto a locales de mobiliario Mid-Century como Le Marais Deco.

Más allá de las actividades previstas para este jueves, el pasaje reúne espacios que forman parte de su historia y explican la diversidad de la cuadra. Asunto Impreso – Librería de la Imagen cumple 30 años y está instalada allí desde 1997; Imprenta Ideal conserva máquinas gráficas históricas con las que todavía produce libros artesanales; y la Bulonera GATA, fundada en 1933, mantiene una tradición familiar de más de nueve décadas.

A ese entramado se suma el Museo de la Mujer Argentina, un espacio cultural independiente dedicado desde hace dos décadas a recuperar y difundir las luchas de las mujeres a través de la investigación histórica y el arte.

Hola Rivarola no fue pensado únicamente como un evento aislado. “Comenzamos este jueves a ver cómo nos va, pero estamos con una sinergia absoluta de parte de todos los locales”, anticipó Fusillo.

La apuesta también busca generar vínculos con las áreas de Cultura y Desarrollo Económico porteñas para incorporar el pasaje a otros circuitos y favorecer el movimiento en una parte del centro que durante la noche pierde buena parte de su actividad. Sus impulsores advierten que la revitalización necesita ir acompañada de mejor iluminación, mayor seguridad y limpieza, aspectos que consideran centrales para sostener la vida del pasaje más allá de las actividades culturales.