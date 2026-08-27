Qué pasaría si Ulises fuera chofer de micro: “Las Traiciones” lleva La Odisea a la Argentina actual

Ulises es un chofer de un micro de larga distancia y Penélope es la dama y señora de un baño público rutero, es el presente y el caballo de Troya es un ómnibus de dos pisos, este es el planteo de “Las Traiciones” la nueva obra del elogiado dramaturgo y director Juan Andrés Romanazzi interpretada por Paula Mbarak, Ivan Moschner y Laura Silva. La obra se estrenó el pasado 25 de agosto en El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034, CABA).

La curiosidad es uno de los primeros motores para acercarse a ver la propuesta de Romanazzi tras la fiebre de La Odisea, nada de Nolan es de esperarse ahí, pero sí la necesidad de saber cómo Helena, Penélope y Ulises serán representados en esta ocasión.

Paula Mbarak será Ulises, que con un aro de luz avanzará caminando hacia el público, mientras suena la música de Leonard Cohen y los presentes entrarán rápidamente en la ilusión de ese galán de las rutas, entregado al trabajo rutinario y a un amor que lo espera en un baño del camino. En otra escena, Penélope, interpretada por Ivan Moschner, la “Tora” que evita doblegarse, defiende su Ítaca sanitaria y espera. Helena (Laura Silva), irrumpe con sus verdades brutales y retrasa el regreso del héroe.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bertolt Brecht vuelve al Teatro Alvear con La ópera de tres centavos: desigualdad y corrupción



Es una tragedia griega, pero acá los obstáculos son otros: la explotación laboral, la dificultad para ser vulnerables, las vidas en los márgenes. Es una obra reflexiva, cómica y tremendamente movilizadora.

“Trajimos a los grandes héroes de la mitología a nuestros parajes, convirtiendo a nuestro territorio de precariedad en una lupa para releer el pasado y encontrar en él los rastros de humanidad que al día de hoy nos siguen preocupando: el amor, la guerra, y la sensación de estar viviendo un relato que le pertenece a otros. En esta épica de continua repetición -más patética que solemne-, se inscribe este relato de venganza, ternura y cuestionamiento que hemos llamado Las Traiciones”, señaló su autor y director.

Juan Andrés Romanazzi (La Rioja, Argentina) es dramaturgo, director, actor y docente. Maestrando en Dramaturgia por la Universidad Nacional de las Artes (UNA), egresó de la EMAD en las carreras de Dramaturgia y Actuación, donde recibió la Beca Familia Podestá al mejor promedio de su promoción.

Como dramaturgo desarrolla una investigación en torno a la trilogía como forma de escritura, con proyectos como De las veces que imagino, De las veces que la Historia y De las veces que los Mitos. Como director estrenó, de su autoría Las Promesas, Los Secretos, Las Traiciones. Con esas y otras obras fue seleccionado para varios festivales nacionales e internacionales.

Como actor integró durante diez temporadas el elenco de Mi hijo solo camina un poco más lento, dirigida por Guillermo Cacace, además de trabajar en producciones del Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes.

Ficha técnica

Actúan: Paula Mbarak, Ivan Moschner, Laura Silva

Escenografía y vestuario: Aje Roppongi, Mauricio Vila

Iluminación: Pablo Rojas

Pelucas y caracterización: Aje Roppongi

Diseño sonoro: Paula Vargas

Fotografía y video: Clara Romanazzi

Diseño gráfico: Ramiro Valle

Comunicación y prensa: Cecilia Gamboa

Asistencia de dirección: Maria Florencia Laborde

Producción: Carola Parra

Dirección y Dramaturgia: Juan Andrés Romanazzi



Las Traiciones escrita y dirigida por Juan Andrés Romanazzi se puede ver los martes de septiembre a las 20.30h en El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034, CABA) Localidades $22.000 (estudiantes y jubilados $20.000) disponibles en Alternativa.

cp