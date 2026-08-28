Cerimedo aseguró ante la Justicia que gana hasta un millón de dólares por mes y desligó esos ingresos de Bolivia

El consultor político Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia de Bolivia en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y aseguró que percibe ingresos cercanos al millón de dólares mensuales gracias a sus empresas de marketing digital. Además, afirmó que ese dinero no está vinculado con las actividades que desarrolló en el país andino.

Durante una declaración informativa, el exasesor de Javier Milei optó por no responder las más de 200 preguntas que le formularon los investigadores. Sin embargo, al ser consultado sobre su situación patrimonial, sostuvo que "su dinero proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital" y reafirmó su relación profesional con el presidente boliviano Rodrigo Paz.

Sarubbi Benítez es el abogado que defiende, en la Argentina, al consultor preso en Bolivia

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Cuando le preguntaron cuál había sido su ingreso mensual aproximado durante 2025, respondió: "Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia". Ante una repregunta sobre sus ingresos en 2026, indicó que eran "similares", al tomar como referencia la facturación de sus empresas en el exterior. Se definió como "consultor político internacional en Argentina y Estados Unidos" y aseguró que no posee sociedades comerciales en Bolivia. Explicó que en Estados Unidos es propietario de Numen Group Inc., firma creada en 2021 que presta servicios de comunicación y marketing a clientes de distintos países.

También detalló que en Argentina es dueño de Numen de Publicidad, empresa que, según dijo, emplea a 35 personas, cuenta con dos sucursales y una cartera de 12 clientes. Agregó que es propietario de Academia Numen, dedicada a cursos vinculados con el Project Management Institute, de una productora audiovisual y que participa en otras sociedades actualmente sin actividad. Asimismo, señaló que comparte la propiedad de todas esas empresas con su esposa, Natalia Basil, con excepción de la firma radicada en Estados Unidos.

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Su vínculo con Bolivia

Durante la declaración, Cerimedo reiteró que nunca constituyó empresas en Bolivia. Explicó que su intención era instalar una firma de marketing en ese país, aunque sostuvo que el proyecto no llegó a concretarse. También negó percibir ingresos adicionales o tener compañías registradas a nombre de terceros.

Respecto de su presencia en Bolivia, afirmó que ingresó por primera vez en 2024 en un viaje financiado con recursos propios y dijo no recordar el motivo de esa visita. Luego aseguró que regresó en distintas oportunidades durante 2025 y 2026 porque buscaba desarrollar un proyecto empresarial. En otro tramo de su exposición negó haber representado oficialmente al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a la familia presidencial.

Sobre su participación en la campaña electoral de Rodrigo Paz, sostuvo que únicamente brindó "consejos de comunicación digital" y aseguró que nunca existió un contrato formal ni recibió pagos de empresas por ese trabajo. "Tengo en claro que nunca me financiaron; ayudé con consejos de comunicación digital", declaró.