El presidente de Bolivia finalmente rompió el silencio y habló sin filtros de su vínculo con Fernando Cerimedo en un video que se viralizó

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habló este miércoles de su relación con el asesor político argentino Fernando Cerimedo, a quien la Fiscalía le abrió dos nuevas investigaciones por lavado de activos y presunta protección a narcotraficantes.

La Fiscalía de Bolivia imputó a Fernando Cerimedo por intento de femicidio y pidió 180 días de prisión preventiva

Cerimedo fue arrestado la semana pasada como sospechoso de “tentativa de feminicidio” luego de un ataque con sicarios contra su expareja, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió a tres balazos y lo acusó de planificar el atentado para que no denunciara supuestos casos de corrupción en el actual gobierno.

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Nadia Beller

Qué dijo Rodrigo Paz sobre Fernando Cerimedo

“Queridos compatriotas, hace días atrás me pronuncié sobre un evento, desgraciado evento, de un intento de feminicidio. Le pedí a la policía nacional que generara todas las investigaciones pertinentes, a la Justicia, y como Ejecutivo nacional, como cabeza del Ejecutivo, dimos todas las garantías para que las investigaciones sean transparentes, sean pulcras y que sean en la búsqueda de la verdad para todos los bolivianos”, comenzó diciendo el mandatario en un video que sufrió a su cuenta oficial de X que rápidamente se viralizó.

Y agregó, en referencia a lo ocurrido con Nadia Beller: “En ese intento de feminicidio, en la relación de pareja que se tendrá que investigar qué pasa entre ellos, hay un señor, el señor Cerimedo, que fue parte de la campaña reciente que ganamos a nivel nacional. Tengo entendido que el señor Cerimedo llegó para trabajar con otros candidatos presidenciales, pero cuando ganamos en primera vuelta, llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, para trabajar en nuestra campaña electoral”.

Fernando Cerimedo

Paz reconoció su vínculo con el asesor argentino: “Ganamos las elecciones y a partir de ello no solo cooperó en esa elección, sino también al inicio del gobierno, pero siempre estratega de orden internacional, la presencia del señor Cerimedo en Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar y tener sólido un formato de trabajo. Por eso nunca hubo un contrato. Por eso nunca hubo una relación de trabajo directa, como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros, delegados presidenciales”.

En ese punto, el mandatario remarcó: “El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la presidencia, al Gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hacen a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, un viceministro, no hay asesores principales”.

Luego acotó: “Quiero referirme a mi familia: cada puesto que hemos logrado en lo personal ha sido por voluntad popular, por el voto. Llevó un recorrido de servicio público. Con una esposa que ha sido intachable como parte de una familia construida sobre la base de cuatro chicos, tres mujeres y un chango. Somos familia de valores cristianos. Una familia que se construye creyendo en la patria. Somos una familia que respetamos al próximo. Somos una familia que vivimos bajo el concepto de la solidaridad. Bajo el concepto de la prosperidad de la comunidad”.

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Y sumó: “Por eso no puede ser que, generando escándalos, quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento. Por eso soy el primero, el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación. No sobre escándalos, sino sobre pruebas. El escándalo no es una prueba”.

Para luego agregar: “Por último, pero lo más importante: los bolivianos queremos salir adelante, los bolivianos queremos prosperar, los bolivianos estamos trabajando para que las leyes que vayan a cambiar nuestro destino se aprueben y empiecen a aplicarse, que las reformas que hay que hacer en la Constitución se reformen y que se empiece a fijar. Que los bolivianos podamos trabajar todos en unidad para salir adelante”.

Y cerró diciendo: “Son momentos difíciles, son momentos difíciles porque nos dejaron un país difícil de llevar adelante, una economía muy compleja, pero vamos a salir adelante, vamos a salir adelante porque entre todos vamos a poner el hombro con nuestra fe en Dios, con nuestra fe en la patria, pero sobre todo con nuestra fe en cada familia que quiere salir y progresar en Bolivia. Fuerza, Bolivia, vamos a salir adelante, con fe en Dios, en la familia y en la patria”.