RDI: Javier Milei fue el nombre más asociado a Fernando Cerimedo en términos de conversación digital

La causa que involucra a Fernando Cerimedo también generó un fuerte impacto en la conversación digital según indicó la especialista en datos, Sol Clemente, en Ronda de Investigación por +Perfil. Un informe del observatorio Q-Social, Laboratorio de Comunicación Política con Macrodatos, analizó 5.597 publicaciones de 24 países y cinco plataformas entre el 18 y el 22 de agosto para determinar cómo se instaló el caso en las redes sociales y en las búsquedas de Google.

Según explicó Sol Clemente, el análisis permite observar que la conversación sobre Cerimedo adquirió características diferentes de acuerdo con el país desde donde se la analiza. “Lo que encuentran es muy llamativo”, señaló al presentar el informe.

El nombre de Fernando Cerimedo tiene mayor repercusión en 3 países

La investigación determinó que la conversación sobre Cerimedo se concentró principalmente en Argentina, Bolivia y México, mientras que Brasil y Honduras aparecieron en un segundo nivel. “La conversación sobre Cerimedo se concentra principalmente en tres países. Estos países son Argentina, Bolivia y México”, explicó.

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Asimismo, detalló que el foco cambia según el país: “Y básicamente, lo que muestra también este caso, es que en cada país se mencionó como algo distinto”.

“Bueno, en Argentina fue el hombre vinculado a Javier Milei. Ahora, si vos vas a Bolivia, era el caso de Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia. Y si lo tomás desde México, también lo hacen con otro foco, con el foco también de la campaña que hubo el año pasado en México”, sostuvo Clemente en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El informe también muestra la presencia del nombre de Cerimedo en otros países de la región. “Incluso en Honduras, que es el país que aparece número 5, aparece también porque hizo campaña para que el actual presidente estuviera donde está hoy, justamente en su mandato”, explicó.

La relación de Cerimedo con la política brasileña

También recordó su vínculo con sectores de la derecha brasileña y con el entorno de Jair Bolsonaro: “Recordemos que hace un tiempo, por ejemplo, Cerimedo fue quien trajo al hijo de Jair Bolsonaro a la Argentina para que se hagan distintas notas. Incluso a mí me había llegado un mensaje para que lo lleve a una radio para que le hagan una entrevista”.

Uno de los principales resultados del relevamiento aparece cuando se analiza la conversación a nivel global. Allí, Javier Milei surge como el nombre más asociado al caso. “Mira, tenemos que casi una de cada tres publicaciones del mundo, estamos hablando, nombra a Milei y que esto concentra el 36% de las acciones”, indicó la especialista.

Javier Milei aparece con una fuerte influencia en las búsquedas sobre Cerimedo

Y precisó: “Así que Milei es el hombre más vinculado al caso Cerimedo en las redes sociales o en el momento de las búsquedas”.

En Argentina, además, apareció un dato particular relacionado con las búsquedas. “Y en Argentina, lo que predominó con el caso Cerimedo fueron muchas personas en Google poniendo quién es Fernando Cerimedo”, sostuvo.