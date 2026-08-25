RDI: quién es Raúl Martins, el ex agente de la SIDE que fue extraditado a Argentina tras siete años preso en México

El ex agente de la SIDE, Raúl Martins, acusado en Argentina de trata de personas, explotación sexual, asociación ilícita y lavado de activos, fue extraditado desde México después de permanecer siete años detenido en ese país. En este contexto, la abogada y periodista, Natalia Volosin, mencionó en Ronda de Investigación, por +Perfil, que su regreso vuelve a poner bajo la lupa una causa que comenzó a partir de la denuncia de su propia hija, Lorena Martins.

Raúl Martins fue agente de la SIDE durante 13 años y está acusado de haber manejado prostíbulos VIP en la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente establecimientos en México. Según explicó Natalia Volosin, “Martins es un tipo agente de la SIDE durante 13 años que está acusado de regentear los prostíbulos VIP más importantes de la Ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo”.

La investigación se hizo pública en enero de 2012 a partir de una denuncia realizada por su hija. “Esto se conoció por una tapa del diario Página 12, en enero de 2012, justamente por una denuncia que le hace Lorena Martins”, señaló.

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La denuncia de Lorena Martins contra su propio padre

La denuncia de Lorena Martins constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Volosin explicó que, “la causa se inició por una denuncia de su propia hija que además se tuvo que ir del país porque tuvo amenazas, un atentado contra su vida, etcétera”.

Martins habría manejado distintos establecimientos donde se explotaba sexualmente a mujeres. Entre ellos fue mencionado The One, además de otros locales en Buenos Aires y México. En este sentido, hizo una precisión sobre la denominación de esos establecimientos: “Digo prostíbulos cuando lo que tendría que estar diciendo en realidad es, según la acusación, espacios donde se explotaba la prostitución ajena, se cometía unos delitos más graves que tiene el Código Penal que la trata de personas”.

La investigación sostiene que Martins habría replicado en México algunos de los nombres utilizados en Argentina. “Él se supone que genera después en México locales, incluso con los mismos nombres, The One, MX, Divas, Elegance, MX Sky Lounge, donde él explotaba a mujeres con la complicidad de la policía”, afirmó la periodista en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La extradición de Raúl Martins desde México

Martins permaneció siete años en México luego de que la jueza María Romilda Servini solicitara su detención y extradición. “Él estaba detenido en México, estuvo 7 años ahí desde 2019 por un pedido de detención de la jueza María Romilda Servini”, relató Volosin.

Durante ese período, primero permaneció en una cárcel común y posteriormente obtuvo prisión domiciliaria por razones de salud. “En 2025 le dan la domiciliaria por razones de salud y termina en un mega edificio en Playa del Carmen”, indicó.

Lo llamativo, según detalló, fue la forma en que finalmente se concretó la extradición: “Y ahora lo extraditan, porque se frena, le piden la extradición y eso queda parado durante 7 años, México ni cinco de pelota al pedido de extradición, raro, raro”.

Sobre la misma línea, agregó que fuentes cercanas a la investigación argentina se enteraron del traslado a través de los medios: “Y de repente, de la noche a la mañana, 7 años después lo extraditan, y las personas cercanas a las investigaciones penales en Argentina se enteran por los diarios”.

El ex agente de la SIDE, Raúl Martins, acusado en Argentina de trata de personas detenido.

Los presuntos vínculos con la Policía y el poder político

Según la periodista, Martins habría pagado coimas para garantizar el funcionamiento de sus establecimientos: “Según la acusación le pagaba coimas de 10 mil dólares, etcétera, a buena parte de las comisarías de la Policía Federal”.

También hizo referencia a la presunta influencia que Martins habría tenido sobre distintos sectores del poder: “Lo que dicen es que Martins tiene grabados, enganchados a buena parte del poder político, incluso judicial de la Argentina, que por eso tenía esta protección”.

La causa, según explicó, tuvo dificultades para avanzar durante años. “Costó mucho llegarle, costó mucho conseguir el procesamiento de Martins, o sea, no es que es un invento de los medios, que era un tipo pesado, en la investigación ocurrió lo mismo”, expresó.

La relación con Mauricio Macri

Lorena Martins también señaló presuntos vínculos de su padre con Mauricio Macri. Volosin recordó que, “ella incluso señaló que Martins tenía vínculos con Mauricio Macri, y que había sido aportante a la campaña de Mauricio Macri para jefe de gobierno porteño en 2007”.