De la censura a Montoneros: Alejandro Tarruella repasó más de cinco décadas de escritura en RDEsc

Alejandro Tarruella lleva más de 25 libros publicados y comenzó su carrera literaria cuando todavía era muy joven. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, repasó junto a Osvaldo Quiroga una trayectoria que atravesó la poesía, la investigación política y la reconstrucción de episodios centrales de la historia argentina.

“Son más de 25, porque empecé muy jovencito”, contó Tarruella. Sus primeros pasos estuvieron vinculados con el Centro Editor de América Latina, donde comenzó a desarrollar trabajos de investigación social y política.

La censura y la destrucción de libros

Entre aquellos primeros títulos se encontraba Los Terratenientes, una obra que, según recordó Tarruella, fue alcanzada por la censura durante los años de las dictaduras. “Empecé muy jovencito con Centro Editor de América Latina. Ahí comencé con ‘Los Terratenientes’, que cuando llegó Videla lo hizo prohibir en un acto con la Sociedad Rural y los quemaron”, relató.

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La conversación derivó hacia la destrucción de libros como mecanismo de persecución cultural y política. Tarruella también cuestionó episodios recientes que, según afirmó, involucraron ejemplares pertenecientes al patrimonio bibliográfico: “Esta gente también ha quemado libros, han tirado libros de la biblioteca del Museo Nacional hace poco”.

Mangieri, Gelman y los años de poesía

Después de sus primeros trabajos, Tarruella comenzó a publicar poesía con José Luis Mangieri, histórico editor argentino. “Luego, bueno, publiqué poesía con Mangieri”, recordó.

En ese recorrido también apareció Juan Gelman, quien, según Tarruella, intervino para impulsar la publicación de uno de sus libros. “Juan Gelman justamente me apuró a Mangieri para la publicación de mi segundo libro de poemas”, contó.

De la poesía a la historia política

Con el tiempo, el escritor concentró buena parte de su producción en investigaciones sobre la política argentina. Entre sus obras mencionó Guardia de Hierro y El largo adiós de los Montoneros, trabajos que tuvieron una importante repercusión.

“Esos libros tuvieron mucha repercusión y lograron también heridas profundas”, señaló Tarruella. Sus investigaciones se enfocaron especialmente en organizaciones, dirigentes y conflictos que marcaron la segunda mitad del siglo XX argentino.

Firmenich y “Las dos muertes de Aramburu”

Quiroga también le preguntó por la reciente aparición pública de Mario Firmenich, tema que Tarruella vinculó con su última novela, Las dos muertes de Aramburu. “Yo tengo la novela última mía, que es ‘Las dos muertes de Aramburu’, el general que nunca fue fusilado. Y ahí yo hablo de Firmenich, abundo”, explicó.

El autor aseguró que la obra combina ficción con documentación e investigación histórica sobre el secuestro y la muerte de Pedro Eugenio Aramburu, además de referencias a Firmenich y a distintas hipótesis sobre aquellos hechos. “Es una novela con mucha data”, resumió Tarruella al definir un libro con el que vuelve sobre uno de los episodios más controvertidos de la violencia política argentina.