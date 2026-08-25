Lala Sosa sobre su obra “Cuna de brujas” en RDEsc: “Creo que acá trabajo más Medea que brujas”

“Es verdad, las hay, las hay un montón”, respondió la guionista, docente y escritor Lala Sosa cuando Osvaldo Quiroga le preguntó si realmente existen las brujas. Con humor, la guionista, docente y escritora introdujo así el universo de Cuna de brujas, una obra donde lo sobrenatural se combina con una problemática profundamente humana.

La historia tiene como protagonista a Estela, una “bruja de barrio” que atraviesa una situación límite luego de la muerte de una de sus hijas. “Estela es una bruja de barrio que va a buscar justicia por la muerte de su hija”, explicó Sosa en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Brujería para descubrir la verdad

La protagonista tiene otra hija que sobrevivió y que, pese a cierta resistencia inicial, deberá iniciarse también en ese universo sobrenatural. Juntas buscarán reconstruir lo ocurrido y determinar si aquella muerte fue producto de un femicidio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Van a tratar de descubrir a través de la brujería si lo que le sucedió a esta chica fue un femicidio o no fue un femicidio”, señaló Sosa. La autora definió ese recorrido como una búsqueda de “justicia divina”, aunque vinculada con lo pagano y con herramientas alejadas de los mecanismos tradicionales.

Las brujas de Anne Rice

Durante la conversación, Quiroga recordó la extensa tradición literaria alrededor de las brujas y mencionó Macbeth como uno de los grandes referentes de ese imaginario. Sosa explicó, sin embargo, que sus influencias también provienen de autoras contemporáneas.

“Tengo otras brujas más cercanas, que son las brujas de Anne Rice, que es la autora de ‘Entrevista con el vampiro’”, contó. La escritora señaló que existen numerosas representaciones posibles de estas figuras y que para su obra recurrió a distintas tradiciones.

Medea como una influencia central

Más allá del universo de la hechicería, Sosa reveló que una de sus principales referencias está en la tragedia griega. “Creo que acá trabajo más Medea que brujas, a pesar de que hay brujas”, afirmó.

La influencia permite desplazar el eje desde lo exclusivamente fantástico hacia conflictos vinculados con la maternidad, la pérdida y el dolor. La brujería funciona entonces como una herramienta narrativa para explorar la necesidad de conocer la verdad y buscar justicia frente a una experiencia extrema.

Lo fantástico frente a un conflicto contemporáneo

Cuna de brujas combina así elementos sobrenaturales con una problemática vinculada con la violencia de género y la impunidad. La búsqueda de Estela y su hija utiliza lo fantástico para acercarse a interrogantes que pertenecen plenamente al presente.

En ese cruce entre Medea, Anne Rice y una bruja de barrio, Sosa construye una historia donde lo sobrenatural no funciona solamente como elemento de misterio. También permite abordar el vínculo entre madres e hijas, el duelo y aquello que una persona está dispuesta a hacer cuando siente que los caminos tradicionales de justicia no alcanzan.