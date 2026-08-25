Marcelo Ujte sobre su primer libro en RDEsc: “Vine a traer luz en toda esta oscuridad”

En el marco del Día del Lector, el escritor Marcelo Ujte conversó con Osvaldo Quiroga sobre literatura y la importancia de recuperar espacios colectivos frente a lo que considera una época atravesada por la soledad. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, contó que participa de Fuego Amigos, un grupo que organiza tertulias y otras actividades culturales.

“Fuego Amigos es un grupo horizontal en estos momentos de tanto verticalismo y tanta soledad. Nos juntamos a hacer cosas y entre esas cosas, eventos”, explicó Ujte. Entre esas propuestas aparecen encuentros en la Casa del Escritor, donde la literatura funciona como punto de partida para compartir conversaciones y experiencias.

Libros y comidas en el Club Minuto 85

Ujte también integra el Club Minuto 85, una iniciativa que combina la lectura con la gastronomía a partir de una dinámica particular. El grupo selecciona una obra y sus integrantes preparan con sus propias manos alguna comida mencionada dentro del libro.

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“Nosotros mismos cocinamos la comida que está en el libro con nuestras propias manos, recibimos al autor, charlamos sobre sus novelas”, contó. Por esos encuentros pasaron escritores como Liliana Heker, Martín Kohan y Andrés Montero.

La propuesta busca además preservar un ámbito íntimo entre autores y lectores. “No se filma, no se graba, queda ahí, en nuestra casa. Así que estamos muy, muy felices de ese ciclo”, destacó.

De la economía a su primer libro

Otro de los ejes de la conversación fue la publicación del primer libro de Ujte, después de una extensa trayectoria profesional vinculada con la economía. “Soy una persona muy grande y he publicado mi primer libro. Me dediqué siempre a la economía hasta que en un momento dije, basta, ¿qué estoy haciendo?”, relató.

El escritor explicó que buscó construir una obra atravesada por una idea de esperanza frente a un contexto que observa con preocupación. “Vine a traer luz, un poco de luz en toda esta oscuridad, porque es un libro que quise que fuera luminoso en medio de esta barbarie, de este cataclismo que estamos viviendo”, afirmó.

“Los Rotos” y la apuesta por el anonimato

Ujte también participa junto a Lala Sosa y otros escritores de Los Rotos, una publicación colectiva en la que cada integrante aportó un cuento. “Cada uno contribuyó con un cuento”, explicó sobre un proyecto que tiene como particularidad que los relatos no aparecen identificados individualmente por sus autores.

La decisión busca colocar la obra conjunta por encima de las firmas personales y abordar, desde distintas voces, “toda esta rotura de la gente común que se vio arrastrada a esta distopía horrorosa”. Para Ujte, esa experiencia vuelve a expresar una misma concepción de la literatura: un espacio compartido capaz de reunir personas y construir algo colectivo frente al aislamiento.