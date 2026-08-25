Mabel Bellucci sobre Carlos Jáuregui: “Era un referente político de todos los movimientos de los 80 y los 90”

A 30 años de la muerte de Carlos Jáuregui, Mabel Bellucci presentó la tercera edición de su libro dedicado al histórico referente del movimiento LGBT argentino. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la escritora recordó que la obra tuvo una primera edición en 2010 y otra en 2020, y puso especialmente el foco en la dimensión política de su figura.

“Carlos básicamente era un referente, no solamente de los movimientos de minorías sexuales, sino era un referente político de todos los movimientos de la década de los 80 y los 90”, sostuvo Bellucci. Según explicó, Jáuregui logró vincular las reivindicaciones de las minorías sexuales con otros movimientos que luchaban contra la violencia institucional y reclamaban mayores libertades.

La construcción de una comunidad

Para Bellucci, una de las principales características del dirigente fue su capacidad para articular sectores diferentes y construir algo que trascendiera a una organización puntual. “Así fue como Carlos pudo armar, y esto me parece maravilloso de Carlos, pensar o armar una comunidad. Es realmente totalmente utópico, porque no es un grupo, es una comunidad”, afirmó.

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Esa construcción continuó desarrollándose incluso después de su muerte, con un movimiento LGBT cada vez más amplio y organizado. Bellucci destacó también el papel de Jáuregui en las primeras Marchas del Orgullo, inicialmente vinculadas con las reivindicaciones de gays y lesbianas y posteriormente ampliadas hacia otras identidades.

Una mirada internacionalista

La escritora remarcó además que Jáuregui concebía esas luchas desde una perspectiva que superaba las fronteras nacionales y las demandas de un único colectivo. “Esa visión internacionalista que tenía Carlos ayudó muchísimo a la democratización de nuestra sociedad”, señaló.

Para Bellucci, esa capacidad de establecer alianzas permitió insertar las reivindicaciones LGBT dentro de discusiones más amplias sobre derechos y libertades. Jáuregui aparece así no solamente como referente de un movimiento específico, sino como parte de las transformaciones políticas y sociales que atravesaron a la Argentina durante las décadas de 1980 y 1990.

Carolina Muzzilli, una obrera dentro del socialismo

Durante la entrevista, Bellucci también habló de su trabajo sobre Carolina Muzzilli, figura del socialismo y del feminismo argentino. La autora destacó especialmente su origen obrero, una característica que la diferenciaba de muchas de las militantes socialistas de su tiempo.

“Carolina Muzzilli lo que tuvo de peculiar fue que fue una obrera que trabajaba de estajo, socialista, y se diferenciaba del resto de las militantes socialistas, porque casi todas eran universitarias y provenían de sectores medios. Y ella era obrera”, explicó. Su trayectoria permite recuperar el cruce entre militancia socialista, feminismo y mundo del trabajo.

Dos historias de construcción colectiva

Los trabajos de Bellucci sobre Jáuregui y Muzzilli recuperan figuras pertenecientes a momentos históricos diferentes, pero atravesadas por la ampliación de derechos y la organización colectiva. En ambos casos, la autora pone el foco en personas que buscaron construir espacios políticos más amplios que sus propias experiencias individuales.