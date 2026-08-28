Sarubbi Benítez, el polémico abogado libertario de Fernando Cerimedo que trabaja para el Gordo Dan

Alejandro Sarubbi Benítez tiene fotos con la secretaria de la presidencia, Karina Milei; el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem: es un hombre que pertenece al cuerpo estable de La Libertad Avanza. Representa en la Argentina a Fernando Cerimedo, preso por 180 días en Bolivia acusado de ser el autor intelectual del ataque a balazos que sufrió su pareja, la abogada Nadia Beller, quien permaneció internada durante casi una semana.

"Yo soy abogado de él acá, mi rol es asumir todo lo que él hace acá", dijo Sarubbi Benítez en el programa de streaming “La Trinchera”, del canal Carajo, que conduce de lunes a viernes a primera hora de la tarde. "Hay una causa, pero todo lo que dijo la mina (Beller) públicamente, de manera oficial declaró todo lo contrario", sostuvo, desacreditando la versión de la mujer, también abogada, en una de las últimas emisiones.

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En ese mismo programa dijo que cuando tuviera novedades las comunicaría, pero siempre por esa vía (el streaming que conduce) y que no revelaría ningún dato a un periodista, contra los que lanzó duros cuestionamientos e insultos.

Alejandro Sarubbi Benítez

Sarubbi Benítez está matriculado en el Colegio Público de Abogados de Capital desde 2019. Tiene su estudio en el barrio porteño de Almagro, a pocos metros del Hospital Italiano. En la mesa de “La Trinchera”, en el streaming Carajo -propiedad de Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, y Augusto Marini- lo acompañan otros referentes de la comunicación libertaria, por caso “Piro”, “Kalina”, Sofi Drehe y Adriel Segura.

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Uno de los temas recurrentes del programa son los “asaltos” o episodios de inseguridad en el conurbano bonaerense, con una fuerte crítica sobre los “chorros” y la supuesta inacción policial. “Lo que es la psiquis marginal”, dice Sarubbi como comentario luego de un informe.

Al concluir un “informe” sobre “La crisis migratoria de España que aterroriza a sus habitantes”, el comentario en piso es “Mira la cara de marroquí, está a punto de violarla”. También hay referencias al fiscal del caso Vialidad, Diego Luciani, quien había pedido una condena de 12 años para Cristina Fernández de Kirchner en dicho juicio, algo que fue rechazado por la Corte. “Gran tipo Luciani, háganlo juez de la Corte ya”, comentó Sarubbi en “La Trinchera”.

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Pero su actividad profesional no se limitó a Cerimedo sino que tiene otras redes en el mundo libertario: patrocinó a Parisini, a Esteban Glavinich, conocido como Traductor Te Ama, a Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, director de Comunicación Digital del Gobierno de Milei, y a Adorni.

Fernando Cerimedo

Parisini en rigor es su jefe, porque tiene el 35% de las acciones de Carajo y es el responsable de la línea editorial y la gestión del canal.

Acumulación de denuncias

A principios de este mes, Sarubbi dijo en su programa de Carajo que la provincia de Buenos Aires "no tiene salvación" y planteó propuestas que van desde la “esterilización de la población” (tal como hizo Alberto Fujimori con mujeres campesinas en Perú), a “cercar” el conurbano con un muro de 15 metros custodiado por francotiradores, independizar o expulsar a la provincia del territorio nacional y "tirar todos los días napalm desde aviones". Napalm era el ácido que tiraba Estados Unidos en Vietnam durante la guerra, que mató a cientos de miles de ciudadanos.

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Si bien fue denunciado por esos dichos, PERFIL pudo confirmar que el Colegio Público de Abogados de Capital sancionó a Sarubbi por sus insultos contra los jueces de la Corte Suprema en 2024. El Tribunal de Disciplina de la entidad consideró que “el letrado incurrió en conductas incompatibles con las normas éticas de la profesión”. Sarubbi acumula otras denuncias ante dicho Tribunal. Por el momento, no se trata de una suspensión ni de la exclusión de la matrícula, con la que ahora defiende a Cerimedo.

cp