Rodolfo Tailhade: “Cerimedo fue el representante de Milei en la firma de un contrato de lobby"

Las revelaciones sobre los vínculos entre Fernando Cerimedo, los servicios de inteligencia y las estructuras de lobby en Estados Unidos abrieron una nueva discusión sobre el funcionamiento de los espacios de poder que rodean al gobierno de Javier Milei. En diálogo con Jorge Fontevecchia, el diputado nacional Rodolfo Tailhade analizó estas conexiones, el rol de Leonardo Scatturice y la relación histórica entre los organismos de inteligencia, los negocios y determinados medios de comunicación.

Durante la entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Tailhade sostuvo que Cerimedo fue “el representante de Milei en la firma de un contrato de lobby” y afirmó que los vínculos entre inteligencia y medios responden, en algunos casos, a una lógica de retroalimentación y negocios. El diálogo también derivó en un contrapunto con Fontevecchia sobre las diferencias entre las empresas periodísticas tradicionales y estructuras mediáticas creadas, según la discusión, con otros fines.

Es un abogado penalista y dirigente político que actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires bajo la coalición Unión por la Patria. Ejerce su banca desde el año 2015, con reelecciones en 2019 y 2023, integrando comisiones clave como Justicia, Legislación Penal y la Bicameral de Fiscalización de Inteligencia. Fue director de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia entre 2014 y 2015. También se desempeñó como titular de la Inspección General de Justicia de la Nación entre 2013 y 2014. Además, representó a la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura entre 2019 y 2018. Recibimos en Modo Fontevecchia a Rodolfo Tailhade.

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Rodolfo, muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda. Se publicó en el diario Perfil este sábado y también en Ronda de Investigaciones el día viernes, en este canal, en +Perfil, una información respecto de los contactos que tenía Cerimedo con los servicios de inteligencia. Usted, que es un experto en el tema, me gustaría que nos ampliara toda la información que dispone.

¿Qué tal, Jorge? Buen día. Lo escucho un poco bajo. Escuché la pregunta, de todos modos. Mire, por un lado, Fernando Cerimedo es o fue durante algún tiempo la puerta de entrada de Milei a sectores de la ultraderecha norteamericana, los sectores más reaccionarios y más conservadores, sobre todo de la Florida, de Miami en particular, y fue Cerimedo el que le fue abriendo las puertas a partir de los contactos de Cerimedo con algunos personajes en Estados Unidos. Un aspecto del asesoramiento de Cerimedo a Milei tiene que ver efectivamente con esto. Y por otro carril van las relaciones de Cerimedo con los servicios de inteligencia. En la primera parte, es decir, esta relación de Cerimedo con distintos sectores de la ultraderecha norteamericana tuvo, si se quiere, su paroxismo cuando, en plena campaña 2023, Javier Milei recibió a Tucker Carlson, uno de los periodistas más conocidos e influyentes de Estados Unidos. Bueno, esa entrevista en 2023, en plena campaña, se la consiguió Cerimedo a partir de estas relaciones que le vengo contando.Puntualmente, Cerimedo tenía o fue, de alguna manera, el representante de Milei en la firma de un contrato de lobby. Cerimedo, por Milei, contrata a una empresa de lobby llamada Latin America Advisory Group, representada por un personaje también, Merlo, un latino de Miami, que básicamente ese contrato de lobby le permitió a Milei tener acceso a distintos ámbitos de la, como decía, de la ultraderecha norteamericana, grupos de presión, la Heritage Foundation, que es una fundación también libertaria. Pero básicamente estas gestiones de lobby encabezadas por Cerimedo tenían el sentido de introducir a Milei a esa sociedad, a la sociedad de reaccionarios norteamericanos y, sobre todo, de Florida. El problema con Cerimedo fue que, una vez que ganó la elección, empezó a perder influencia. ¿Por qué básicamente pierde influencia Cerimedo? Porque en aquel viaje de Tucker, donde se entrevistó con Tucker Carlson, el mismo día de la entrevista con Tucker Carlson, Milei se entrevista con Daniel Hadad, una entrevista que no tuvo absolutamente ninguna cobertura en los medios, pero que me consta, me consta que existió porque lo he hablado con varios periodistas que integraron la delegación en aquel momento.

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Esa entrevista con Hadad es un antes y un después para Cerimedo porque ahí Milei agarra, se queda con el esquema que le planteaba Hadad, es decir, vamos a hacer lobby, vamos con los mismos, a buscar a los mismos sectores, pero cambiar el interlocutor. A partir de ahora el interlocutor es Leonardo Scatturice y la famosa SIDE. Entonces, Cerimedo generó todo esto y en la puerta de ingreso al Palacio, medio como que lo dejaron afuera. Aunque, para ser bien sincero, Jorge, todavía aquellas gestiones de Cerimedo tienen repercusiones. Todavía a Milei lo reciben en algún lugar en donde le dan algún premio trucho, ese tipo de cosas. Queda todavía el coletazo de lo que significó Fernando Cerimedo y un contrato de lobby que está publicado en el registro oficial de los Estados Unidos. Primero Cerimedo y después aparece la representación de Cerimedo en Milei. Es decir, Milei contrató a estos muchachos que hoy le hacen la claque en Miami. Con respecto, y cierro, a los servicios de inteligencia, Jorge, lo que evidentemente pasó acá: Cerimedo, no tengo el registro previo a Milei, pero a partir de Milei, Cerimedo y Santiago Caputo, hasta su ruptura, que se produjo vaya a saber por qué, por supuesto que compartían y coordinaban información que surgía de la SIDE, porque además Cerimedo tenía toda la tecnología para ser viral, para ser masivamente difundido. Cualquier elemento que surgiera de estas investigaciones, de estos operativos truchos que lleva adelante la SIDE de Milei, espiando periodistas, movimientos sociales, políticos, sindicalistas, tal cual lo dice el Plan Nacional de Inteligencia. Entonces, yo creo que los dos senderos transitó Cerimedo, pero más importante de todos es el sendero del lobby en Estados Unidos con estas personalidades, ¿no?

Ahora también en esta nota de Natalia Volosin se relacionaba con los servicios de inteligencia a personas que también tuvieron relación con los medios de comunicación en el pasado, como el caso de Szpolski, que de alguna manera con los medios no digitales sino analógicos también hacía campañas con fake news en contra de medios y de periodistas. Usted menciona el caso de Hadad con el señor Scatturice, que también era un miembro de los servicios de inteligencia. ¿Qué hay en los servicios de inteligencia y una rama de, no sé, llamar los medios de comunicación o quienes se disfrazan de medios de comunicación para realmente hacer propaganda? ¿Cuál es el hilo conductor en el que nos encontramos con estas personas que venimos mencionando a lo largo de distintas épocas?

Mire, Jorge, sí, vi el programa o la investigación de Volosin. Volosin da cuenta de datos que en principio, digamos, no serían casuales, de mucha participación de Cerimedo con socios y sociedades que vinculan a este uso. Efectivamente, Szpolski, como lo dijo Richard y Gallea, que eran los cuatro principales funcionarios de la SIDE de Fernando de la Rúa. Y efectivamente hay toda una trama de negocios que los vincula. Pero de todos modos, y justamente ese es el hilo conductor del cual me pregunta Jorge, que desde hace por lo menos 30 años, o inclusive puede ser un poco más, pero vamos a ponerlo en 30 años. Desde hace 30 años en adelante, la SIDE fue conducida por Jaime Stiuso o conducida por la política, con un montón de problemas durante toda la época de Stiuso, donde se condujo el organismo sin grandes problemas porque el estilo de liderazgo de Stiuso era, en ese sentido, muy brutal. Se reperfiló el funcionamiento de la agencia y, desde que Stiuso es amo y señor de la AFI o desde que empezó a ser amo y señor de la SIDE, perdón, el hilo conductor de todas estas relaciones, del funcionamiento de la AFI, de la SIDE, siempre fueron los negocios. Siempre fueron los negocios y los negocios turbios, negocios a los que llegaban por extorsión. Y es muy famosa, por lo menos en el ambiente, son muy famosas las reuniones que semanalmente tenían Stiuso, Szpolski y Richard. Darío Richard, dirigente de Franja Morada de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, que fue el número dos en la SIDE de la Rúa, de Santibáñez. Se juntaban todas las semanas a planificar los próximos negocios y así aparecían. Bueno, recuerde a Matías Garfunkel cuando estuvo por comprar Telecom: le pasaron cosas raras, no sé si atentados o de ese estilo, y así sucesivamente. Bueno, hoy Jaime Stiuso es multimillonario, no es millonario, es multimillonario, y tiene que ver con esto, con este vuelco que tuvo la AFI, la SIDE: básicamente pasó de ser el organismo de inteligencia nacional a ser una cueva en donde sus funcionarios más importantes se llenaron de oro por hacer negocios truchos sobre la base de la impunidad que le da la Secretaría de Inteligencia del Estado.

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Ahora, usted menciona esa reunión de Milei en Estados Unidos, en la que Hadad dice que la persona es Scatturice. Scatturice también parece millonario porque es dueño de Flybondi, de OCA, de una serie de empresas. Es decir, no solamente los casos que usted menciona hace 30 años, sino, por ejemplo, el caso de Flybondi. Y, al mismo tiempo, todos se conectan, me refiero al dueño de Flybondi, Scatturice: todos se conectan con medios de comunicación, con los medios de comunicación en su momento de Szpolski, con los medios de comunicación que usted menciona ahora de Hadad, con los medios de comunicación o el medio de comunicación de Cerimedo. ¿Cuál es la relación? Medios de comunicación, servicios de inteligencia.

Y es una relación de mutua conveniencia. Se retroalimentan. Los medios de comunicación, o algunos de los medios de comunicación más importantes, son en realidad unidades de negocio. Jorge, el ejemplo más claro es Clarín, que después ahora se le sumó La Nación por esta nueva incursión en los negocios de los estadios.

Pero perdóneme, Rodolfo, yo le estoy planteando una cosa totalmente diferente. Los negocios son cuestiones lícitas. Yo estoy hablando acá de una… Usted me está cambiando el tema, o sea, quiero decir...

No, para nada. Es lo mismo.

No, no es lo mismo. No tiene nada que ver Clarín y La Nación con lo que usted está mencionando, con Szpolski, con Cerimedo y con Scatturice.

Jorge, no tiene nada que ver con Szpolski, con eso seguramente, pero con la SIDE y con los informantes de la SIDE, por supuesto.

Yo le estoy planteando otra cosa. Le estoy planteando la relación...

Entonces dígame, ¿cuáles son los negocios entre Szpolski y la SIDE? Porque si usted me plantea cuáles son los negocios de los medios de comunicación o la relación de los medios de comunicación con los medios, le tengo que hablar de los medios, no solamente de Szpolski y de Hadad.

Pero bueno, se ve que usted quiere orientar. Yo le estoy planteando, si usted me permite y me escucha, creo que se lo puedo explicar mejor. Mire, una cosa es hacer medios de comunicación y tener un negocio lícito con los medios de comunicación, sirviendo a la audiencia y obteniendo audiencia y publicidad en función de realizar un servicio correcto, independientemente de que pueda satisfacer más a unos que a otros. Y otra cosa es disfrazarse de periodista para conseguir negocios y hacerse multimillonario, como usted menciona de estas personas de la SIDE. A eso me estaba refiriendo. No a que el negocio no sea el medio de comunicación, sino que el medio de comunicación sea simplemente una pantalla para plantar noticias falsas, para operar con actitudes críticas a otras personas.

Está bien. Bueno, lo entiendo, lo entiendo. Digamos, hay un sector entonces de los medios de comunicación que tiene esa… que me parece que usted los caracteriza bien, que en realidad bajo esa pantalla hacen negocios, sector y se alimentan, se alimentan. Esto es este concepto de la retroalimentación. Estos medios se alimentan de la información muchas veces ilegal que obtienen distintos agentes de la SIDE y potencian, a partir de esa información y la publicación de esa información, el sentido extorsivo de lo que están haciendo en búsqueda de capturar determinado negocio y, al mismo tiempo, la SIDE, como muchas veces son socios, como le acabo de contar con el dueño del medio, bueno, la SIDE o los funcionarios de la SIDE o los exfuncionarios de la SIDE que tienen todavía capacidad para operar en este terreno, también se benefician porque son socios de lo que pueda capturar el medio de comunicación. Entonces, hay una retroalimentación evidente de esa… en los, digamos, en los medios de comunicación donde usted planteó, bien, se dedicaban solamente a esto. Yo lo que quería decir, más allá, y cierro, es que los otros medios de comunicación que tienen también negocios lícitos, que tienen también negocios lícitos, también tienen mucha relación con los servicios de inteligencia y, de hecho, Jorge, yo soy una víctima de Daniel Santoro, de Claudio Saboya, que se alimentan de servicios de inteligencia truchos para involucrarme en acciones, involucrarme en acción judicial. Entonces, digamos que todos los medios de comunicación, en general, a veces con buenas intenciones, con fuentes realmente genuinas y otras con un interés económico evidente, como los casos que hemos recién reseñado.

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Con todo respeto, Rodolfo, son cosas totalmente diferentes. Entiendo que usted personalmente sufrió y eso probablemente pueda hacer que su objetividad no sea completa, pero le puedo asegurar, con mi experiencia de 50 años, son casos totalmente diferentes. La Nación son empresas que tienen 120 años, 80 años. Esta gente funda medios que luego desaparecen exclusivamente para hacer esos… no son medios de… pero ¿a qué se está refiriendo, a un personaje? Y después me estaba refiriendo también a lo que usted menciona, a Cerimedo, que también fundó un medio de comunicación, y usted mencionaba en el caso de Daniel Hadad. No hay punto de comparación con Clarín y La Nación. Eso es lo que estoy tratando de marcar.

Bueno, bueno, bueno. Probablemente sean, digamos, se operativicen las cosas de manera diferente y, por supuesto, no voy a dudar de que Clarín y La Nación tienen 100 años, 80 años de antigüedad, pero lo que sí estoy seguro es que utilizan, no sé si para sus negocios, pero para sus notas, para sus investigaciones periodísticas y para escrachar a la gente, usan información de inteligencia trucha. Eso también me consta.

Es por eso: una cosa es que haya relaciones de información, que sean informantes, fuentes, los servicios de inteligencia, y otra cosa es que se utilicen casualmente para hacer negocios. Son temas… y son periodistas, ¿no? La empresa es una cosa diferente. Acá estamos hablando de los dueños de los medios. Me parece que está bien.

Le concedo, le concedo la distinción.

Y le agradezco, Rodolfo, porque parte de nuestras conversaciones también es tratar de interactuar mutuamente y ayudarnos a comprender las posiciones del otro, ayudar a la audiencia también a comprenderlo. Mencionaba usted que una de las notas de mayor audiencia de Perfil fue una suya, denunciando gastos de Adorni y de la familia Adorni.

Así que, bueno, más allá de la relación entre agente de inteligencia y medio, Jorge…

Pero bueno, fue usted el que nos dijo aquí, en este programa. Seguimos en contacto entonces, Rodolfo. Muchísimas gracias.



LMM