Fernando Cerimedo fue denunciado en Brasil por un influencer al que acusó de recibir dinero de Lula

El exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, enfrenta una nueva denuncia judicial en Brasil. El influencer y youtuber Felipe Neto presentó una demanda civil en su contra por presuntas calumnias y difamación, a raíz de una serie de acusaciones que el consultor argentino realizó en redes sociales durante las elecciones brasileñas de 2022.

La presentación de Neto suma un nuevo frente judicial para Cerimedo, quien actualmente permanece detenido en Bolivia mientras avanza una causa por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller

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La Justicia brasileña envió una carta rogatoria a la Argentina para que Cerimedo sea notificado formalmente de la demanda, debido a que figura como demandado y tiene domicilio profesional en Buenos Aires. La comunicación fue remitida a través del Ministerio de Justicia de Brasil y la Cancillería argentina interviene como vía de comunicación entre ambos países.

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La demanda fue presentada por Felipe Neto Rodrigues Vieira ante el 3° Juzgado Civil Regional de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro. El influencer reclama 50.000 reales, equivalentes a unos 10.000 dólares, además del retiro definitivo del video cuestionado y una retractación pública en el mismo espacio donde fueron difundidas las acusaciones. También solicita el pago de costas y honorarios legales.

Qué dijo Cerimedo sobre Felipe Neto

El conflicto se originó en noviembre de 2022, durante la disputa electoral entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. En ese momento, Cerimedo publicó un video dirigido a Neto en el que lo acusó de recibir dinero del entonces candidato presidencial y del Partido de los Trabajadores (PT).

"Yo sé que estás recibiendo ‘dinero’, seguramente, de Lula, del PT", afirmó Cerimedo en aquella publicación. Además, cuestionó al influencer por defender la confiabilidad de las urnas electrónicas brasileñas y respaldar a Lula, y lo calificó como una "vergüenza" para Brasil.

Según sostiene la demanda, esas afirmaciones afectaron la honra y la imagen de Felipe Neto y lo vincularon con una supuesta estrategia ilegal de propaganda electoral. El expediente también señala que los dichos de Cerimedo formaron parte de una campaña destinada a instalar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral brasileño.

El caso se produjo en un contexto de fuerte cuestionamiento al sistema de urnas electrónicas de Brasil por parte de sectores vinculados a Bolsonaro. El Tribunal Superior Electoral brasileño había defendido la seguridad y confiabilidad del sistema y descartado la existencia de fraude. Cerimedo, además, había difundido contenidos en los que cuestionaba el resultado electoral que terminó con el triunfo de Lula.

La demanda no implica una condena contra Cerimedo. La documentación enviada a la Argentina tiene como objetivo que el consultor sea notificado y pueda ejercer su defensa. Según la carta rogatoria, cuenta con un plazo de 15 días para responder y, si no lo hace, podría ser declarado en rebeldía.

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La presentación de Neto suma un nuevo frente judicial para Cerimedo, quien está preso en Bolivia por la presunta tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller. Además, el consultor fue investigado en Brasil por su supuesta vinculación con la estructura que buscó desconocer el resultado de las elecciones de 2022 y con la difusión de desinformación sobre el sistema electoral.

La nueva demanda vuelve a poner el foco sobre el rol que tuvo Cerimedo en las campañas digitales de la derecha latinoamericana y, particularmente, sobre las estrategias utilizadas durante las elecciones brasileñas de 2022.

RG

LT