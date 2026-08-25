Qué podría aportar la declaración de Nadia Beller a la causa Andis

Un año atrás, también en agosto, el canal de streaming Carnaval difundió audios con la voz del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo que referían a un circuito de sobreprecios en las compras del organismo y señalaban que parte de esos retornos terminaban en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem.

Ahora, en este agosto, retornaron las sospechas de corrupción en ese expediente a partir de los dichos de Nadia Beller, abogada boliviana y ex pareja del consultor libertario Fernando Cerimedo, a quien acusa de ser el cerebro detrás de la balacera que sufrió el 17 de agosto último en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra que la dejó internada hasta este sábado y a Cerimedo preso, en principio por 180 días, en el penal de Palmasola.

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Cerimedo trabajó para el gobierno libertario en la comunicación digital, y estuvo ligado a La Derecha Diario. Ese medio confirmó este lunes vía X que “el actual propietario y director Javier Negre llegó a un acuerdo por escrito con Fernando Cerimedo y su representación legal para su desvinculación total donde no ocupaba ningún cargo directivo ni de gestión”. En la red social Instagram, Negre también se despegó de Cerimedo y dijo que el caso “no guarda relación ni conmigo ni con el medio del que soy propietario en Argentina” y que él es el único responsable de la línea editorial.

Los dichos de Beller

Cerimedo estaba instalado en Bolivia como asesor del presidente Rodrigo Paz. En diciembre pasado habría comenzado un vínculo con Beller, quien desde el hospital donde estuvo internada, dijo que el consultor le habló “muchas veces de la corrupción” del gobierno libertario; y que fue él junto a su ex esposa, Natalia Basil, quien filtró los audios en los que Spanguolo se refería a las coimas y al “3 por ciento para Karina”.

En distintos reportajes, Beller afirmó que tiene en su poder las grabaciones de esas charlas con las supuestas confesiones de Cerimedo. La diputada Marcela Pagano le pidió al juez Ariel Lijo y al fiscal Franco Picardi, que instruye la causa Andis, que convoquen a declarar a la abogada por videoconferencia y que la incorporen al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. El expediente tiene a 18 empresarios y exfuncionarios procesados por asociación ilícita, cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

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Beller planteó que fue Natalia Basil, la expareja de Cerimedo y madre de sus hijos, quien “ejecutó” la filtración de los audios. La mujer fue funcionaria de la Andis entre abril y diciembre de 2024. Según el expediente, el grupo de Calvete y compañía comenzó a operar el sistema de licitaciones para medicamentos de alto costo en junio de ese mismo año.

Basil se desempeñaba en el área de pensiones y no en el Incluir Salud, donde se dio el grueso de los sobreprecios según la investigación.

La declaración de Cerimedo en la causa

En septiembre de 2025, Cerimedo declaró en tribunales que el extitular de Andis, de quien había sido amigo, le confesó en charlas privadas la existencia de las coimas, que “el 3 por ciento iba a la Casa Rosada”, y que 'Lule' Menem se llevaba “un palo (dólares) por mes”.

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Para este miércoles 26 está previsto un peritaje de los audios que serían de Spagnuolo, a cargo de la Dirección de Criminalística de Gendarmería. Sin embargo, para el fiscal, más allá de la legitimidad de los audios, los sobreprecios están probados en base a la abundante información en los teléfonos celulares de Miguel Ángel Calvete y Pablo Atachabaian, entre otros procesados.

El fiscal demostró que más del 90% de las órdenes de compra de medicamentos de alto costo terminaban en Profarma y Génesis, y que otras firmas como New Farma y Floresta operaban de “pantalla”, simulaban compartir pero con precios altos, para facilitar la victoria de las otras.

cp