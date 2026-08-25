El vocero presidencial Adrián Ravier insistió este martes que el presidente Javier Milei no tiene relación con Fernando Cerimedo, acusado de instigar el asesinato de su ex pareja Nadia Beller. "El Gobierno no tiene relación con Cerimedo desde hace ya un par de años", expresó el funcionario en conferencia de prensa.

Las declaraciones de Ravier se produjeron antes de una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno, convocada a un día de una sesión clave en el Congreso, donde se debatirán los proyectos de Inocencia Fiscal 2 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; y se debatirá el acuerdo de libre comercio con Singapur, entre otros temas. Por la tarde, Milei recibirá además a diputados y senadores libertarios.

El vocerose refirió este martes a la privatización de la red ferroviaria, para que sea "un motor de crecimiento, reducir los costos logísticos y hacer más competitivo" al país. "La convocatoria es un hito histórico y es el primer paso para recuperar una red ferroviaria de cargas a la altura de la Argentina que viene", anunció el funcionario nacional sobre el proceso de licitación que abrirá el Ejecutivo.

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El maravilloso mundo de Javier

Ravier también habló de los avances en infraestructura a partir de la finalización del oleoducto, que forma parte del Proyecto Vaca Muerta Oil Sur y que permitirá "exportar más de 500.000 barriles de crudo por día".

"Este es un testimonio de la superioridad del modelo de ejecución privado del desarrollo de infraestructura", destacó el funcionario. Y destacó que este proyecto fue el segundo aprobado por el RIGI y el primero de exportación estratégica de largo plazo.

Además, anunció que el ministro de Defensa Carlos Presti firmó la carta de aceptación para la incorporación de 235 vehículos blindados para el Ejército Argentino. "La soberanía no se defiende solamente con palabras, se defiende con presencia, conrtoles y con hechos, y este es el Gobierno que más hizo para defender nuestro mar y nuestros recursos", expresó el funcionario.

Don Draper, Maxwell Smart, Fernando Cerimedo y el culebrón de los fachos

Pasando a temas del área de Salud, recordó que hace unos meses se detectó un brote de hantavirus en un barco y destacó el trabajo del Instituto Malbrán, que hoy fue reconocido por la revista francesa The Lancet. A su juicio, este reconocimiento demuestra que “la salida de la OMS no interrumpió ni debilitó la cooperación sanitaria internacional de la Argentina, tomando sus propias decisiones sin condicionamientos ideológicos”.

RM