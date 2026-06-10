Durante la tarde un posteo en x.com de la periodista Luciana Bertoia alertó sobre la presencia del Ejército militar en la exESMA, actual Espacio de Memoria y Derechos Humanos. Indicó que fueron al Museo Malvinas por el Día de la Afirmación por los derechos de las Islas Malvinas. La periodista indicó que andaban "con armas al hombro".

Minutos después, la agrupación H.I.J.O.S. publicó en la misma red social un comunicado de parte del Directorio de organismos de derechos humanos de la exESMA. "Repudiamos la presencia de militares armados y la utilización de vehículos del Ejército en la exESMA. Comunicado del Directorio de organismos de derechos humanos del Espacio Memoria y Derechos Humanos", lo titularon.

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H.I.J.O.S. considera una "provocación" la presencia de militares en la exESMA.

En el mismo escrito declararon al hecho como una "provocación y una ofensa a la memoria" y recordaron que durante la última dictadura a la tildaron como "cívico-militar" en la ESMA funcionó un centro clandestino de detención, tortura, exterminio y robo de bebés con alrededor de 5.000 víctimas detenidas-desaparecidas.

Una de las fotos publicadas por H.I.J.O.S. de hoy en la exESMA

Luego resaltaron que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel habían designado como director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur a un militar retirado, Esteban Vilgré Lamadrid (un ex combatiente en la guerra entre Argentina e Inglaterra en 1982), "estampando una impronta militar que hasta ahora no había tenido",

Finalmente aseguraron que "a 50 años del golpe genocida, este acto de exhibicionismo militar en un espacio de memoria, en un contexto de negacionismo y hasta de la apología del terrorismo de Estado por parte del gobierno, no alerta y preocupa, mientras a la par son desmanteladas las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia."

MEG / EM