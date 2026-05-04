“Memoria en Avellaneda”: la UNDAV organiza un conversatorio a 50 años del golpe con foco en la icónica foto de Adriana Lestido

La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) realizará este martes 5 de mayo a las 19 un conversatorio titulado “Memoria en Avellaneda: 50 años del Golpe”, en el auditorio de la sede Piñeyro. La actividad reunirá a la prestigiosa fotógrafa Adriana Lestido con Blanca Freitas y Mariela Pérez, las protagonistas de la emblemática fotografía "Madre e hija" tomada en 1982 y a referentes del ámbito académico y judicial, en el marco de la agenda conmemorativa por el aniversario 50 del último golpe de Estado.

El encuentro pondrá en el centro una de las fotografías más representativas del reclamo por los derechos humanos en la Argentina. La imagen, tomada en 1982 en Plaza Alsina, durante una movilización convocada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), bajo la consigna “Con vida los llevaron, con vida los queremos”, representaba para Adriana Lestido su primera asignación periodística para el diario La Voz.

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En la imagen, Blanca Freitas (entonces de 27 años) sostiene en brazos a su hija Mariela (de casi 4 años); ambas gritan por la aparición de Avelino "Chiche" Freitas, delegado de Molinos Río de la Plata y hermano de Blanca, quien fue secuestrado el 1 de julio de 1976. Con el paso del tiempo, la imagen se convirtió en un símbolo de la lucha contra el terrorismo de Estado y de la persistencia del reclamo de memoria, verdad y justicia.

Lestido recuerda que, mientras otros fotógrafos rodeaban a la niña que lloraba, ella esperó el momento exacto en que la madre la alzó. "Son sólo dos cuadritos", recordaba la artista en una entrevista, quien considera esta estampa como la imagen fundante de toda su carrera y un emblema universal de resistencia y supervivencia.

A medio siglo del golpe, el caso mantiene vigencia: el juicio por tres de las 27 desapariciones vinculadas a la planta de Molinos Río de la Plata está próximo a comenzar. En ese contexto, la actividad busca articular memoria histórica y procesos judiciales aún abiertos.

A 50 años del golpe, hay 1.231 condenados por delitos de lesa humanidad y más del 84% cumple arresto domiciliario

Panel de especialistas

El encuentro contará con la apertura del rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni y el diálogo será moderado por las periodistas Agustina Grasso y Carolina Muzi. Además de Lestido, Freitas y Pérez, participarán figuras clave en la reconstrucción de la memoria local y jurídica:

Pablo Llonto: Abogado defensor de las víctimas en la causa Molinos y docente de la institución.

Enrique Arrosagaray: Periodista e historiador especializado en la historia de Avellaneda.

Alejandro Kaufman: Ensayista y académico.

La elección del lugar no es azarosa. Avellaneda fue un territorio clave del "industricidio-genocidio" perpetrado por la dictadura cívico-militar. El conversatorio servirá también para visibilizar la situación judicial de la causa Molinos Río de la Plata. Desde la organización destacan que la actividad busca recuperar el valor del fotoperiodismo como documento histórico y herramienta de memoria colectiva.

La jornada se realizará en el auditorio de la sede Piñeyro, ubicada en Isleta 1940, y es organizada por el Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la universidad.