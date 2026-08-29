El juicio de Piatti pone en riesgo la sede

San Lorenzo fue condenado a pagar un total de US$4.369.889,11 por el juicio iniciado por Ignacio Piatti y corre riesgo de que sea rematada su sede de Avenida La Plata 1782, que se encuentra embargada desde marzo de 2025.

El club mantuvo una audiencia con el exfutbolista y su representación legal, pero no alcanzaron un acuerdo y fijaron una nueva reunión para el próximo 24 de septiembre.

San Lorenzo informó que durante la audiencia presentó una propuesta que incluía un pago de dinero y la cesión de una parte de sus futuros derechos de televisación para cancelar la obligación. La oferta no fue aceptada por Piatti y, de persistir la falta de acuerdo, la parte demandante está habilitada a avanzar judicialmente con el pedido de remate de la propiedad.

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La suma total establecida por la Justicia incluye US$2.292.716,47 correspondientes a rubros indemnizatorios para Piatti y US$458.543,29 de intereses. También contempla US$786.648,42 por honorarios de la representación legal del jugador, US$611.880,16 por honorarios de los abogados del club, US$137.562,98 para el perito contador y US$82.537,79 en concepto de tasa de Justicia.

La propuesta de pago, atada a la cesión de derechos de TV, tiene antecedentes. Lucas Menossi recibe US$80.000 mensuales a través de dos acuerdos judiciales, mientras que Fabricio Coloccini percibe US$55.000 por mes vinculados con reclamos anteriores.

El juicio tiene origen en la segunda etapa de Piatti como futbolista de San Lorenzo, que comenzó a principios de 2020 durante la presidencia de Marcelo Tinelli. El mediocampista disputó diez encuentros durante aquel ciclo y, a fines de ese mismo año, el club decidió ejecutar una cláusula unilateral para rescindir anticipadamente su contrato. Piatti inició luego una demanda en que reclamó indemnizaciones por la ruptura del vínculo y la aplicación de la normativa laboral vigente durante la pandemia.