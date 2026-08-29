Independiente se queda sin su goleador: Gabriel Avalos se fue a Olimpia de Paraguay

¿Cuánto extrañará Independiente de Avellaneda a su goleador Gabriel Ávalos? Solo el tiempo dará una respuesta pero lo cierto es que el delantero paraguayo de 35 años se marcha para jugar en Olimpia de Paraguay. Había llegado al club en 2024 tras un gran paso por Argentinos Juniors, convirtió 33 goles en 107 partidos disputados y, además, entregó 11 asistencias.

La partida de Ávalos es un problema adicional para el presente irregular que atraviesa el Rojo, que en la fecha anterior tuvo el debut como entrenador del uruguayo Jadson Viera. Luego de un buen comienzo en este torneo con tres victorias consecutivas, enhebró dos derrotas y un empate. A eso le sumó una goleada en contra por 4 a 0 ante Atlético Tucumán que le costó el puesto al DT anterior, Gustavo Quinteros.

Por esta transferencia, Independiente mejorará sus alicaídas finanzas. Cancelará compromisos económicos por 950 mil dólares y se sacará de encima a uno de los sueldos más altos del plantel. Dato adicional: el contrato del jugador terminaba a fin de año y no había una oferta de renovación sobre la mesa, por lo que podía quedar con el pase en su poder.

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La entidad de Avellaneda, que es presidida por Néstor Grindetti, informó mediante un comunicado que "el acuerdo contempla la rescisión anticipada del vínculo que el delantero paraguayo mantenía con el Club Atlético Independiente y establece, además, una reducción de las deudas que nuestra institución mantenía con Olimpia por la adquisición del futbolista Facundo Zabala".

"En ese marco, se incluye la cancelación total de la tercera cuota y de un porcentaje de la cuarta y última cuota correspondiente a la transferencia de Zabala, así como también compromisos futuros que el Club mantenía con el propio Ávalos, alcanzando una suma total de USD 950.000 por todo concepto", agregaron.

Con la transferencia de Ávalos a Independiente se le suma un problema. En el plantel no cuenta con un reemplazante de las mismas características. Para ese puesto tiene al juvenil Nicolás Tempone (20 años y un puñado de partidos en Primera) y recientemente incorporó a Ezequiel "Chimy" Avila proveniente del fútbol español pero que en los últimos tiempos tuvo largos períodos de inactividad por una serie de lesiones.

Por eso, ya arrancaron las gestiones para cubrir esta vacante. Aparecen en el radar Adolfo Gaich, que está en Estudiantes de La Plata pero no juega demasiado y también el goleador del Clausura, Agustín Módica, de Gimnasia de Mendoza, justamente el próximo rival del conjunto de Avellaneda por el torneo local este domingo desde las 19.15 por la fecha 7.