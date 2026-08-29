Lisandro Catalán, el primer candidato a gobernador que tiene La Libertad Avanza para 2027

Tucumán fue la primera provincia que comunicó la fecha para las elecciones locales en 2027. Osvaldo Jaldo, actual gobernador, ya anticipó que el 9 de mayo se hará el próximo acto eleccionario provincial. Y en ese marco uno de los principales opositores será el oficialismo nacional que ayer oficalizó la candidatura del exministro del Interior de Javier Milei, Lisando Catalán, para ese cargo.

La Libertad Avanza (LLA) dio este viernes su primer paso formal hacia las elecciones provinciales del año que viene con el lanzamiento de Catalán como candidato a gobernador de ese territorio norteño. El anuncio, realizado ante unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park, y que se transformó en el comienzo de la estrategia electoral del oficialismo libertario que quiere una figura propia en una de las provincias donde busca disputar poder territorial al peronismo.

Catalán, presidente del partido en Tucumán y exministro del Interior nacional durante 2025, cerró el acto con una frase que sintetizó la ambición del espacio: “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de Tucumán”. La presentación incluyó la difusión del programa “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, una hoja de ruta con reformas estructurales en materia fiscal, institucional, educativa, sanitaria y de seguridad.

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No hubo grandes figuras nacionales del partido presentes pero el lanzamiento contó con el respaldo explícito de la Mesa Nacional de LLA, que avaló la candidatura y envió referentes técnicos y políticos para acompañar. Entre los expositores estuvieron José García Hamilton, Clemente Babot, Nahuel Ríos, María José Boscarino, Patricio Celario y Nadima Pecci, además de los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

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En La Libertad Avanza confían en que el exvicejefe de Gabinete de Guillermo Francos y quien quedó como uno de los directores de YPF nombrados por el Gobierno Nacional en su directorio podrá desplazar al peronismo en los comicios de mayo. Jaldo será el rival a derrotar y en los últimos días comenzó a recorrer distintos rincones de la provincia un viejo conocido de los tucumanos, el senador nacional José Manzur. Aún se desconoce para que sector "jugará" el ex gobernador y exjefe de Gabinete de Alberto Fernández.

El programa presentado por Catalán, que se iba a difundir el 20 de agosto pero que sufrió una postergación por las presentaciones judiciales del concejal de Yerba Buena, Dante Argiró, propone una reducción progresiva de impuestos que afectan al sector productivo, junto con una reforma institucional que incluye la disminución del gabinete provincial de 9 ministerios a 4, la digitalización total del Estado y la limitación del presupuesto de la Legislatura al 1% del gasto provincial, una medida que apunta directamente al costo político. También se plantean cambios en los sistemas de salud y educación, aunque sin detalles operativos en esta primera etapa.

En materia electoral, LLA propone eliminar los acoples, suprimir las comunas y adoptar la Boleta Única de Papel, una reforma que el partido considera clave para “transparentar y simplificar” el proceso electoral. Catalán adelantó que LLA competirá sin acoples en 2027 y exigirá a sus candidatos asumir públicamente el compromiso de reducir el gasto legislativo. La autonomía municipal también figura entre los ejes centrales del programa.

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El tramo final del acto estuvo dedicado al Plan de Shock, un paquete de medidas para los primeros días de una eventual gestión. Entre ellas se destacan la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas para 76 actividades, la eliminación del Impuesto a la Salud Pública sobre la nómina salarial y la supresión del Impuesto de Sellos. El plan incluye además una reorganización integral del sistema de seguridad, una Ley Antinepotismo, la implementación de presupuesto base cero, una Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen de promoción de inversiones productivas.

La candidatura de Catalán abre así la carrera electoral en Tucumán y anticipa una disputa intensa en una provincia clave para el mapa político del norte argentino. Con un programa de reformas profundas y el respaldo de la conducción nacional, LLA busca instalarse como alternativa competitiva y acelerar su construcción territorial de cara a 2027.