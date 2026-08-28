Dolarización: los ahorristas compraron casi US$ 3.000 millones en julio, el monto más alto del año

Los ahorristas compraron casi US$ 3.000 millones en julio, de acuerdo al informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trata de la mayor compra del año de la divisa estadounidense por parte de los ahorristas.

Las “Personas Humanas” realizaron compras netas de moneda extranjera por US$ 4.124 millones en el séptimo mes del año, explicadas principalmente por compras de billetes (US$ 2.916 millones), egresos por servicios y otros gastos corrientes (US$ 786 millones) y giros de divisas sin fines específicos (US$ 546 millones).

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,7 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por US$ 3.319 millones), mientras que unos 697 mil vendieron (ventas brutas por US$ 404 millones). Además, registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por US$ 546 millones, indicó la autoridad monetaria.

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“Cabe señalar que, de las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos, se estima que unos US$ 1.000 millones quedaron depositados en bancos locales y US$ 1.000 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos US$ 900 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas”, indica el reporte.

Por otra parte, el BCRA compró en el mercado de cambios US$ 2.163 millones en julio. Los clientes de las entidades vendieron US$ 1.166 millones, las entidades financieras US$ 783 millones y el Tesoro Nacional US$ 146 millones. Adicionalmente, el BCRA efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por US$ 68 millones.

El “Sector Privado no Financiero” fue vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios (US$ 502 millones). Dentro de este grupo, “Oleaginosas y Cereales” fue el principal sector oferente con ventas netas por US$ 3.505 millones, explicadas principalmente por su resultado en el rubro “Bienes”.

Balance cambiario

En el balance cambiario de julio, se registró un superávit de US$ 413 millones en la cuenta corriente cambiaria. Este resultado se explicó por los ingresos netos de las cuentas “Bienes” (US$ 4.077 millones) e “Ingreso secundario” (US$ 8 millones), parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas “Ingreso primario” (US4 2.772 millones) y “Servicios” (US$ 900 millones).

A su vez, la cuenta financiera cambiaria resultó superavitaria por US$ 2.191 millones. Dicho resultado se explicó por los ingresos netos del “Gobierno General y BCRA” (US$ 2.356 millones), del “Sector Financiero” (US$ 1.052 millones) y de “Otros Movimientos Netos” (US$ 1.049 millones). Los mismos fueron parcialmente compensados por los egresos netos del “Sector Privado No Financiero” (US$ 2.266 millones).

Las reservas internacionales del BCRA aumentaron US$ 2.729 millones en julio, finalizaron el mes en un nivel de US$ 47.599 millones.

LM/MSS