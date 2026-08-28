Obligado, el Gobierno inaugura una nueva fase de “pragmatismo” de la mano de Karina Milei

“Tuvimos una primera etapa mucho más dogmática; ahora se viene la etapa del pragmatismo”. La frase se escuchó en los despachos de la Casa Rosada. Pocas horas después de haber concluido la reunión de la mesa política y mientras los legisladores de La Libertad Avanza se agolpaban en la reja de la Casa de Gobierno a la espera del ingreso para tener una nueva “masterclass” con el presidente Javier Milei.

No fue una frase cualquiera. Era el anticipo de que lo que al día siguiente, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunciaría con créditos hipotecarios utilizando al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) como resguardo para los bancos. Se trata en concreto de cerca de 18 mil créditos que alacanzarían a familias para primera vivienda.

Karina conduce; Toto maneja la caja y Santilli lleva las negociaciones.

El de Caputo no fue un anuncio cualquiera. Utilizó términos que generan rechazo en Milei. Habló de “jusiticia social” y del “efecto multiplicador” del crédito. Nada más lejano a la cosmovisión económica del jefe de Estado. Términos propio de Keyness.

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En el oficialismo le restaron importancia a los términos utilizados por Toto. Intentaron restarle entidad. “No pasa nada con los términos”, dijeron. Lo concreto es que en la división de tareas, está cada vez más claro que Milei marca “el rumbo” y Karina Milei, la “hermanísima”, es la que se encarga de que se ponga en práctica.

El Presidente está al tanto de la iniciativa (la expansión del crédito) que se discutió en el marco de la mesa política que conduce Karina, pero se hace el desentendido, mientras aumenta los agravios e insultos hacia la prensa.

El malestar en la economía y los datos en los sondeos de opinión pública que exhiben el desgaste en la valoración de la gestión ya habían sido puestos “en conversación” en la mesa política. Karina los mira y monitorea de forma incesante. El viceministro de Economía, José Luis Daza, lo reconoció públicamente. “La economía viene demorada”, reconocen puertas adentro del Gobierno y el propio Toto Caputo está inquieto.

Otro punto importante de la nueva fase del Gobierno es la intención que dejaron trascender desde Trabajo, el área que conduce Julio Cordero y por ende Sandra Pettovello para que el salario mínimo del convenio llegue al $1.070.000,00. Poco más de $800 mil de bolsillo. Toda una rareza en el marco de paritarias pisadas y salarios licuados.

El Gobierno le restó importancia a la frase de Toto, “justicia social”

Pero mientras el jefe de Estado redobla su disputa contra el periodismo, exhibe su furia recargada en redes sociales y comparte datos y estadíticas en forma sesgada, la Secretaría General avanza en una suerte de flexibilización de los dogmas económicos que le den sustento al objetivo de la reelección el año próximo.

La fase el pragmatismo no solo tiene una pata en la economía. También la tiene en la política. El ascenso desde diciembre del año pasado de Diego Santilli, primero a jefe de la relación con las provincias y luego como jefe de Gabinete es la prueba de ello.

El jefe de la administración nacional multiplica esfuerzos para alcanzar consensos. Conforma desde hace algunas semanas una dupla con Toto Caputo sobre todo para el diálogo con las provincias.

El tratamiento del Presupuesto 2027 será un punto de inflexión clave en el que la dupla deberá hilar muy fino los acuerdos. Milei no puede darse el lujo este año de prorrogar la ley de leyes. Es un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este jueves Santilli mantuvo reuniones con los gobernadores de la región centro. Volvió a toparse con una serie de requerimientos. Los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le adelantaron que no acompañarán “zonas frías” en el Senado, tal como sucedió en la Cámara baja. También estuvo Rogelio Frigerio, aliado de la Casa Rosada.

Además, le reclamaron la posibilidad de implementar un mecanismo de compensación para la distribuidoras de electricidad, que no tienen deuda con Cammesa. Otras distribuidoras del AMBA, como Edenor, que pertenece a José Luis Manzano, podrían verse beneficiadas si se aprueba el texto.

También hubo quejas por el costo de la electricidad para la industria (Córdoba y Santa Fe representan un porcentaje elevado del PB industrial) y reclamo de obras o del traspaso de estas con los recursos. No es la primera vez que Santilli escucha el guion de quejas de los mandatarios. Tampoco será la última.

Santilli tuvo aviso de gobernadores que no acompañarán “zonas frías”

Deberá ajustar las soluciones, sobre todo si quiere que “zonas cálidas” quede instrumentada como moneda de cambio con “zonas frías”. Uno los puntos claves de la agenda legislativa que quiere Milei.

El mandatario libertario se muestra cada vez más enojado. Un recurso que da cada vez menos resultados, a juzgar por los resultados del monitoreo de la conversación digital.

El próximo 2 de septiembre no asistirá al Día de la Industria, invitado por la UIA. Lo hará, en cambio, Santilli, quien buscará poner paños fríos con el sector fabril, uno de los más rezagados en la era Milei.

Otra arista desplegada es la conversación con el PRO, que tuvo este jueves su segundo capítulo. Sin tapujos, blanquearon que trabajan en un acuerdo electoral para el 2027.

Dos elementos de la agenda legislativa son prueba de que el Gobierno busca instrumentar un nuevo dispositivo. Convoca a una sesión informativa por tema morosos y altas tasas de interés. El otro, la salteña Flavia Royón quedó al frente de la Comisión de Minería y Energía del Senado.

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LLA le mete presión a Macri

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, realizaron una recorrida por el desarrollo comercial y urbano Vía Viva, ubicado bajo el Viaducto Mitre en el barrio porteño de Belgrano.

Se trató de una nueva muestra de unidad de cara al proceso electoral de 2027 para el cual está en debate una negociación con el PRO.

Durante la visita, los funcionarios supervisaron los avances de la segunda etapa del proyecto sobre el eje de la Avenida Libertador. De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, este nuevo tramo “reanuda sus obras con un perfil enfocado en el sector automotor de gama alta y ofertas gastronómicas, e incluirá la instalación de más de 50 cargadores para vehículos eléctricos junto con un estacionamiento subterráneo con capacidad para 180 automóviles”.

En el marco de la actividad, los representantes libertarios analizaron las metodologías de construcción sustentable empleadas en la infraestructura y ponderaron la generación de empleo directo provocado por el emprendimiento urbano. Hacia el cierre de la jornada, la comitiva visitó el bazar NaNa Worlds y el nuevo centro de información del complejo.