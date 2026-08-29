Avance de la Ley Ema en la provincia de Buenos Aires

La diputada provincial Mayra Mendoza celebró la media sanción que la Cámara de Diputados bonaerense dio a la denominada Ley Ema.

Se trata de un programa destinado a prevenir y abordar la violencia digital en los ámbitos educativos que incluye capacitaciones obligatorias para el personal docente.

“Buscamos proteger a nuestras infancias”, afirmó Mendoza durante el tratamiento de la iniciativa, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

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La legisladora, que preside la Comisión de Educación de la Cámara baja bonaerense, explicó que el objetivo es contar con “un marco y herramientas que permitan prevenir una situación como la que vivió Ema”.

Con esta herramienta se busca prevenir la violencia digital

Violencia. “La violencia digital y de género es un tema que hoy está entre nosotros. Vivimos mediados por las pantallas y las consecuencias de las pantallas en nuestra vida”, sostuvo Mendoza, y añadió que lo virtual no queda sólo en un celular: “Lo virtual termina afectando la realidad”.

La diputada le agradeció a sus pares de la Cámara, a sus autoridades y a los diputados que acompañaron la propuesta, y resaltó especialmente el trabajo de Laura Sánchez, madre de Ema.

“Es una mujer que para nosotros es un ejemplo, la admiramos mucho, y la valoramos”, dijo la diputada, destacando la decisión de Sánchez de “transformar eso en una tarea de cuidado para otros y para otras”. La intendenta de Quilmes en uso de licencia recordó que Ema “era una niña adolescente que hace dos años decidió quitarse la vida luego de haber vivido una viralización entre compañeros de su escuela de imágenes, por supuesto, sin su consentimiento”.

Según Mendoza, la adolescente “no tuvo posibilidad de encontrar algún adulto responsable que pueda guiarla en lo que puede significar para un adolescente tener miedo, vergüenza, sentirse juzgada”.

La diputada citó además estadísticas de UNICEF: “El 61% de los niños, niñas y adolescentes de América Latina ya han manifestado que sufrieron algún tipo de violencia a partir del uso de las pantallas, no solamente en redes sociales, sino también en grupos de WhatsApp”.

“Entonces, ¿qué hace la política en estos casos y ante esta situación? Buscamos proteger a nuestras infancias”, repitió Mendoza.

Críticas a LLA. Mendoza criticó la postura del bloque La Libertad Avanza durante el tratamiento: “En la Comisión de Educación los integrantes del bloque de La Libertad Avanza votaron en contra y rechazaron el dictamen que necesitábamos para poder sancionar la ley Ema”.

“Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls para promover y seguir fortaleciendo esto que es tan grave para todos, que es la violencia digital”, agregó.

Sin embargo, celebró que se logró “construir una mayoría con diputadas de todos los bloques que integran esta Cámara para lograr esta media sanción”.

El proyecto incorpora el inciso “z bis” a la Ley Nº 13.688 de Educación Provincial para brindar formación integral sobre el uso responsable de las tecnologías y prevé la inclusión en la currícula de contenidos vinculados con consentimiento, privacidad, derechos y el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial.

Asimismo, propone actualizar las guías escolares con protocolos específicos frente a casos de violencia digital para garantizar el cese de la vulneración, el resguardo de la prueba digital y evitar la revictimización de los estudiantes.

La iniciativa dispone también capacitación obligatoria y continua en prevención de violencias digitales para todo el personal del sistema educativo.